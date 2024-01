Yamaha WR155R 2024

El mercado asiático es muy variable en cuanto a los modelos Yamaha, pues hay referencias únicas en diversos países como India o Indonesia y ese es el caso de la WR155R 2024, la cual es una apuesta doble propósito altamente llamativa de Yamaha en el país de los archipiélagos y a continuación te contamos que la hace tan especial.

Motor conocido en la WR155R

El monocilíndrico refrigerado por líquido de 4 válvulas no es otro que el famoso propulsor que portan las deportivas MT-15 y R15 que rinde unos alegres 16,7 caballos de potencia y 14,3 Nm de torque, por esto es que la WR155R ha generado tanto interés no solo en Indonesia sino también en otros mercados, pues es una apuesta atrevida para una moto de doble propósito de bajo cilindraje.

Visual endurera

La estética es otro de sus puntos fuertes, pues se nota la herencia de las WR de 250 y 450 CC con plásticos contenidos en tamaño, pero con unas geometrías muy atractivas y modernas que invitan a adentrarse por cualquier terreno sin perder el ‘glamour’ pues de entrada muchos la querrán ver como una supermotard gracias a ese esbelto diseño. Pese a su tinte agresivo, la WR155R fue pensada también como una moto de uso en cualquier terreno e incluso para llevar pasajero convirtiéndola en una moto para todo uso.

Ciclística llamativa

A diferencia de sus hermanas deportivas, la WR155R no hace uso de un chasis Deltabox, si no que opta por un bastidor tubular de semi cuna doble para que la moto sea más apta para los terrenos agresivos. Las suspensiones son de largo recorrido, donde la parte delantera porta barras convencionales de 41 mm y atrás un monoshock hidráulico con asistencia por gas, el cual es ajustable en precarga. Los frenos portan discos lobulados con dimensiones de 240 mm adelante y 220 mm atrás. Cuenta con rines radiales de aluminio de medidas 21 pulgadas adelante y 18 pulgadas atrás con lo cual se consigue una clara capacidad off road y un reducido peso de 134 kilogramos en seco.

Expectativa de la WR155R

Aunque el modelo fue lanzado exclusivamente para Indonesia, recientemente se introdujo también en Tailandia, ya que la moto desde su lanzamiento logró generar una atracción inmediata de los medios de otros mercados, pues la WR155R de entrada capta la atención por ser un conjunto bien logrado, muy estético, que se percibe funcional a muchos niveles; Habrá que esperar si en el futuro la moto ingrese a otros países, aunque es difícil que Incolmotos Yamaha le preste atención a éste modelo, pues entraría a competir directamente con su hermana la XTZ 150, aún así se vale soñar como dicen por ahí.

Sebastián Zamora