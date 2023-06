Yamaha Ténéré 700 World Rally

Una Trail Legendaria

Yamaha está demostrando que su Ténéré 700 se ha convertido en una de las consentidas de la familia de Iwata, pues cada día tiene más variantes y éstas se renuevan muy rápidamente; El turno ahora es para la versión World Rally que a simple vista es muy similar a la edición World Raid, pero con unas mejoras sutiles y efectivas. La versión World Rally es la más agresiva de todas y buscará ganarse un lugar en la historia como la Trail media definitiva.

Look histórico

La nueva Tenere 700 World Rally recibe un traje de lujo llamado “Trophy Blue”, inspirado en la Super Tenere 850 de 1993 pilotada por Stéphane Peterhansel, campeón de 6 ediciones del Rally Dakar (cuando se corría en Dakar) que junto a su equipamiento la hacen merecedora de portar ese bello “uniforme”.

Prestaciones Dakarianas

En cuanto a funcionalidad y componentes la Tenere 700 World Rally recibe lo mejor para un desempeño de altísimas prestaciones. Lo primordial en éstas máquinas son las suspensiones, esta versión porta una horquilla delantera invertida de 43 mm y 230 mm de recorrido firmada por KYB que se complementa con un amortiguador de dirección de marca Ohlins, mientras que el amortiguador trasero de aluminio con depósito separado cuenta con un recorrido de 220 mm, así que absorber las irregularidades, afrontar terrenos muy difíciles y aterrizar con confianza y seguridad está totalmente garantizado.

Otro ítem que le añade no solo un plus estético si no también funcionalidad es el nuevo escape en titanio y fibra de carbono fabricado específicamente para este modelo por Akrapovic, este escape reduce en un par de kilos el peso del conjunto y mejora la entrega de potencia del confiable motor CP2.

El tanque de combustible de la Tenere 700 World Rally le da un gran toque de volumen y estilo, pues es de 23 litros (igual que en la World Raid) y con doble tapa de combustible en los laterales ya que son 2 tanques independientes para mejorar el centro de masas de la moto y brindar una autonomía alrededor de los 500 km.

Equipamiento y electrónica

Yamaha ha demostrado que la saga Tenere 700 ha sido un referente en el mundo del motociclismo en cuanto a equilibrio se refiere, pues es una moto funcional tanto en off-road como en asfalto, y la Tenere 700 World Rally no busca ser la excepción a pensar de su orientación que la inclinan más al destapado; Ésta versión incorpora 3 opciones de ABS donde una de ellas es con desconexión total, el piloto tiene acceso a la información gracias a un nuevo tablero TFT de 5 pulgadas con conectividad para Smartphones y 3 modos de visualización de pantalla.

El confort lo complementa un sillín de 2 piezas estilo Rally, que parece justo, pero brinda comodidad en largas jornadas, la pieza trasera es desmontable para poder fijar algún elemento de carga, adicional a esto cuenta con 2 almohadillas laterales que ayudan a tener mayor control de la moto de manera más cómoda, especialmente estando de pie.

En conclusión

La Yamaha Tenere 700 World Rally es la punta de lanza de la famosa saga “T7” en cuanto a prestaciones y actitudes todo terreno se refiere, sin abandonar los recorridos sobre pavimento, buscando complacer a los pilotos más aventureros, osados y especialmente experimentados.

La moto se encuentra ya disponible en el mercado europeo a un precio de 14.299 Euros.

Texto: Sebastián Zamora para De Motos