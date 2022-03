Yamaha Neo’s llegará a Europa

Nos guste o no, la movilidad eléctrica sigue su curso y poco a poco va llegando a todas las marcas tradicionales. Es así como Yamaha ha dicho que entrará en Europa con su modelo eléctrico, mediante el programa Switch ON. No es una novedad que la marca de los tres diapasones ha tenido motos eléctricas desde hace años, pero si es la primera vez que cruzaran las fronteras para llegar a Europa. El modelo elegido es el scooter E02 que vimos como prototipo en el Salón del Automóvil de Tokio en el 2019 y cuyo nombre será Neo’s.

A qué corresponde

Si pensamos en términos de cubicaje, se trataría de un scooter de unos 50 cc. Pero además de esta opción que contará con toda la tecnología de conectividad e inteligencia que una moto de estas puede tener, Yamaha ha dicho que está haciendo la tarea. Por lo que pronto podremos tener un modelo equiparable al de 125cc.

Inicio de operaciones

Con el fin de hacer las pruebas necesarias en territorio europeo, Yamaha se ha unido a una empresa de motos compartidas, así se realizará el plan piloto que los llevará a descubrir las fortalezas y debilidades de este modelo.

Más que motos

Pero no solo el tema de la movilidad eléctrica en la marca de Japón ha tenido que ver con motos, las bicicletas asistidas eléctricamente, también son parte del negocio actual de Yamaha.

Adicionalmente se presentará un prototipo híbrido, tipo ciclomotor con pedales, que permitirá al usuario llevarlo con la asistencia del motor y el pedal. Pero mejor los dejamos con el video para que se hagan una idea más clara de lo que llegará con el camino que Yamaha está abriendo en Europa con el Neo’s.

Como les dijimos al inicio de esta nota, en La Revista De Motos hemos visto la evolución del mercado a lo largo de nuestra existencia. Con los motores de dos tiempos y luego la migración a los cuatro tiempos, ahora es el momento de aceptar que la movilidad eléctrica no es una realidad a futuro, es el presente.