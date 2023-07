Yamaha MT-10 SP Edición Lego

1478 piezas de pura diversión.

La emblemática marca LEGO ha encontrado un buen puñado de aficionados a las máquinas y a las fichas, porque una nueva integrante se ha sumado a su colección; se trata de la nueva edición LEGO con la Yamaha: La MT-10 SP como protagonista.

Ya son muchas las uniones de la marca danesa con el mundo motor, como Mini Cooper, Ford, Bugatti, Land Rover, entre otras, y en cuanto a las motos ya hemos visto la Vespa, la R1000SS de BMW y la Ducati Panigale V4 R; todas hermosas piezas que realmente las disfrutan más los grandes que los chicos, pues se trata de figuras dignas de exhibir como coleccionistas en un rincón especial en el hogar.

Aspectos Técnicos

La MT-10 SP de LEGO tiene atributos de la sub-línea de la marca denominada ‘technic’ la cual entrega piezas mucho más elaboradas y complejas que trabajan en conjunto para que la unidad cuente con movimientos complejos; En la Yamaha MT-10 SP tendremos un motor de 4 cilindros con pistones “funcionales” y una transmisión de 3 cambios la cual deberemos ensamblar, las suspensiones también emulan el funcionamiento de un sistema real, lo cual le da ese toque de complejidad y el valor coleccionista a este “juguete” que en esencia se ve sencillo, debemos tener cuidado y paciencia a la hora de armar la moto, pues son 1478 piezas de tamaños y formas muy variadas.

Como característica especial, LEGO ha incorporado una función de realidad aumentada a la MT-10 SP la cual ubicará la unidad en diferentes ambientes y fondos para obtener imágenes al mejor estilo del ‘lado oscuro de Japón’

Regalo navideño

Aún falta un buen tramo de tiempo para las fiestas navideñas, pero desde ahora puedes ir escribiendo la carta al niño Dios o a papá Noel para que sepan que quieres de regalo.

Así luce el motor de la Edición Lego de esta Yamaha

Para tener la Yamaha MT-10 SP de LEGO tendremos que pagar unos 240 US lo que al cambio vendría siendo 1 millón de pesos colombianos (afortunadamente no tendremos que pagar gastos de matrícula y SOAT) pero no hay que negar que al ver esta LEGO MT-10 SP, se despierta dentro de cada motero la ilusión de armar y exhibir esta moto como cuando ansiábamos que llegara la navidad y abrir nuestros regalos.

Sebastián Zamora