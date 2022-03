Yamaha con el #1 del campeón Razgatlioglu

Este fin de semana se vieron las motos del Mundial de Superbike en el trazado de Catalunya. Durante el test antes del inicio de la temporada de carreras, hemos visto a la Yamaha con el #1 del campeón actual Toprak, quien además ha comenzado con pie derecho, al igual que la marca.

En la primera salida a pista, hemos visto como luce el #1 la Yamaha del piloto turco. Desde hace ya muchos años, no cambiaba de manos este número, pues Jonathan Rea era su dueño. Hoy las cosas han cambiado y el británico ha vuelto a llevar su número de siempre en la Kawasaki.

El test comenzó el día viernes y allí estuvieron presentes 20 de los 24 pilotos que estarán en la largada del mundial, este año.

Garrett Gerloff, fue el encargado de poner la pauta el primer día, con los mejores tiempos para el GRT Yamaha WSBK Team. Mientras tanto el otro equipo del los tres diapasones ha logrado hacer el segundo mejor crono, con Toprak sobre la YZF-R1 #1. En cuarto lugar ha quedado Andrea Locatelli, compañero del turco. Con esto se nota que las motos de Yamaha están listas nuevamente para encarar con todo la presente temporada y eso que la moto del #1 aún no está al 100%.

Pero no solo ha sido un buen primer día para Yamaha, Álvaro Bautista con la Ducati se ha colado en el tercer puesto y en el quinto su compañero Michael Ruben Rinaldi.

Pasadas las horas de la primera jornada, el segundo día ha sido liderada en horas de la mañana por Toprak, mientras que el novato de Honda Iker Lecuona se ha ubicado en el tercer lugar.

La lluvia fue un obstáculo para los pilotos, que pretendían hacer más vueltas en la pista catalana, pero aún así Toprak logró hacer un total de 33 giros marcando en el reloj 1’40.571 como el mejor registro de la jornada. Así pues el nuevo paquete electrónico de Yamaha parece estar muy bien, al igual que el nuevo escape.

Pero no son los únicos en mostrar su poder sobre el asfalto español. Álvaro Bautista reafirma lo hecho el primer día con la Ducati y se ubica nuevamente en el segundo lugar.

Iker Lecuona, parece estar en su salsa con un crono que lo deja en el tercer puesto sobre la Honda. Recordemos que este joven piloto viene del Mundial de MotoGP y esta será su temporada de debut, al igual que la de su compañero Xavi Vierge quien concluyó en el puesto número 8.

Pero no dejemos pasar de largo a Rea, quien con la kawa ha marcado el registro número 4, a 0.6s de Toprak.

En esta segunda jornada Garrett, quien fuera el más rápido en la primera salida a pista, terminó en el puesto número 5.

Tras las dos salidas a pista, los cronos quedaron de la siguiente manera:

Según al actual número uno del Mundial de Superbike, es la primera vez que disfruta en mojado y ello tiene que ver con los avances en la electrónica de la Yamaha.

Estas fueron sus declaraciones sobre el tema:

He mejorado en condiciones de lluvia; hemos usado la nueva electrónica porque necesito probarla en condiciones húmedas. Todo es nuevo y necesito entender cómo funciona. Estoy muy contento porque funciona bien en estas condiciones. Hemos mejorado algunas configuraciones. ¡Es la primera vez que disfruto al rodar en mojado! Normalmente no me gusta, no soy muy fuerte, pero el año pasado empecé a mejorar y este año creo que lo hecho un poco más. En lluvia, no me gusta el freno motor. Me gusta que la moto vaya libre. Para mí es muy importante, sobre todo el control de tracción. En el ángulo, necesito un poco más de tracción porque estaba rodando como si fuera una moto de WorldSSP. Ahora estoy sintiendo que todo esto es bueno, porque me siento más relajado. Abro el gas y sé que la electrónica está funcionando