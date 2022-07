Ya se conocen los detalles de la Ducati MotoE

Con el cambio de proveedor de motos para el mundial de velocidad de motos eléctricas, llegan los primeros detalles del prototipo V21L, en otras palabras la Ducati MotoE.

Este modelo nace del trabajo conjunto entre el departamento de I+D y Ducati Corse. Con los requerimientos que implica para la marca pasar de la combustión a la movilidad eléctrica y más si se trata de suplir las motos para el mundial, el trabajo requiere de soluciones técnicas novedosas para la batería el motor y el inversor.

Publicidad

Recordemos que a partir del 2023, Ducati suministrará las 18 motos que estarán en las pistas del mundial.

Más que pensar en lo deportivo, el proyecto MotoE para Ducati, implica la inversión en desarrollos tecnológicos con miras al futuro de la movilidad y de la compañía. La idea de la fábrica con sede en Bolonia, es poder transmitir el ADN de la marca a las motos de carreras y luego esa tecnología ponerla en uso en sus motos de calle.

Hace unas semanas tuve la extraordinaria oportunidad de pilotar la Ducati MotoE en la pista e inmediatamente me di cuenta de que estaba viviendo un momento histórico. El mundo atraviesa un momento complejo y la sostenibilidad medioambiental es un elemento que todos los individuos y todas las empresas deben considerar una prioridad si queremos preservar el delicado equilibrio del planeta, como en Ducati hemos captado esta necesidad y hemos ido en busca de un reto que nos permitiera contribuir al objetivo común de reducir las emisiones de CO₂ y al mismo tiempo mantener la fe en nuestro ADN ligado a las carreras. Acordamos con determinación desarrollar la moto de carreras eléctrica con las mejores prestaciones que la tecnología actual hace posible y usar este proyecto como un laboratorio en el que construir nuestro futuro. El resultado que hemos logrado es sorprendente. Tan pronto como me senté en la moto, me di cuenta de la calidad del trabajo realizado por el equipo y cuando regresé al garaje sentí un profundo orgullo por lo que pudimos lograr una vez más.