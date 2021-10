Wolf Tibetan de Auteco Mobility

Para nadie es un secreto que montar en bicicleta es un excelente ejercicio, al mismo tiempo una manera muy eficaz y divertida de transportarse con un mínimo impacto ambiental, pero si a todo esto le sumamos un motor, una poderosa batería y la capacidad para enfrentarse a terrenos difíciles, las posibilidades se amplifican de manera exponencial, así es la Wolf Tibetan.

Muchos de nosotros conocemos de sobra las bondades de la bici, un deporte y un medio de transporte que ha venido creciendo con mucha fuerza en los últimos años, pero de la misma manera somos mayoría los los que no contamos con ese estado físico que desearíamos tener para poder sacar el máximo provecho de la “cicla” y así lograr llegar hasta donde quisiéramos sin estar todo el tiempo al borde de un infarto. Por suerte la tecnología ha avanzado a grandes pedalazos en los últimos años y hoy podemos encontrar opciones “híbridas” en el mundo del pedal, que conjugan piernas y motores de una manera que permite a cualquiera disfrutar de una experiencia totalmente diferente en dos ruedas.

Su diseño y acabados se ven de calidad y fue lo que sentimos al recibirla

Esto nos quedó clarísimo después de disfrutar por cinco días de una bicicleta de montaña de la marca Wolf, que es la más reciente apuesta de Auteco Mobility en su portafolio de movilidad cero emisiones. La bici que probamos se llama Tibetan y es el modelo más refinado del catálogo, con un marco de aleación liviana, suspensiones en ambas ruedas y un equipamiento de muy buena calidad en todos sus componentes, que incluyen frenos y cambios Shimano de la familia XT, por mencionar lo más destacado. Pero a esto se suma un motor Bafang de 500 vatios, impulsado por una batería de litio de 48 voltios y 14 amperios hora (Ah), que en conjunto nos van a brindar ese empuje extra que nos permitirá llegar mucho más lejos y sobretodo mucho más arriba con un sistema de asistencia que ha sido diseñado para estimularnos a pedalear, puesto que en la medida en que más nos esforzamos, más apoyo recibiremos del motor.

Dicho sistema se controla desde un comando que tenemos en el puño izquierdo y mediante una pequeña pantalla a color, donde no solo vamos a enterarnos de distancias recorridas, autonomía, estimados de calorías quemadas, velocidad, promedios, hora, etc. Sino que también podremos configurar diferentes aspectos, tales como niveles de entrega de potencia, sensibilidad de la asistencia y otros parámetros de la configuración, todo bastante fácil de entender, de visualizar y de manipular. Pero si esto no fuera suficiente, hay además una aplicación que vía bluetooth nos va a ofrecer aún más posibilidades e información de la batería, rutas y otros aspectos de cada rodada…

