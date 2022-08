Vuelve la REunion y será en Santander

Este año las actividades se han retomado al 100% y con ello las marcas han vuelto a su normalidad. Esta vez queremos compartirles la noticia de Royal Enfield que nos ha compartido el regreso de su evento más tradicional y será en Santander, vuelve la REunion.

Este evento es una actividad que convoca a los propietarios de las motos Royal en todo Colombia y que los une como comunidad.

Esta actividad no solo se realiza en nuestro país, es una tradición de RE a nivel mundial. La actividad está prevista para los días 9,10 y 11 de septiembre en Santander.

Allí el recorrido incluye pasos por las hermosas tierras de este departamento al nororiente colombiano, donde podrán conocer o repetir ciudades como San Gil, que será el punto de encuentro.

Actividades de la REunión en Santander

Tres años después del último evento estarán los propietarios reunidos para hablar de sus motos, la marca, las novedades, las rutas y en especial sobre sus lazos de amistad.

Tres años después, nos volvemos a encontrar, como ha sido tradición. El REUNION es exclusivo para todos los usuarios de la marca, y en ella podrán disfrutar de test ride guiados, para probar las motos de la mano de nuestros expertos y compartir experiencias, convirtiéndose esto, en el epicentro del evento. Palabras de Mauricio Salazar, Gerente Regional de Royal Enfield.

Serán más de 200 motos las que se unirán en el epicentro santandereano para poder retomar su tradicional encuentro.

Este año vuelve la REunion y allí será el punto de encuentro luego de varios años lejos de tus amigos motociclistas

Como siempre lo más importante para la marca y claro para la Revista De Motos es que todos puedan rodar con seguridad, les compartimos los tips que nos llegaron con el boletín oficial, antes de iniciar la ruta.

¿Cómo prepararse para la REunion?

Cascos: Casco que lo proteja del impacto y los elementos externos, pues lo mantendrá a salvo cuando participe en tareas competitivas. Elija uno que se adapte a usted y a su estilo.

Chaquetas de motociclista: chaqueta protectora contra impactos/abrasión que lo mantienen a salvo y además, completa su atuendo.

Guantes de protección: Unos buenos guantes son imprescindibles en cada viaje. Elija uno que sea una combinación de estilo y características.

Hace algunos años vivimos de cerca la experiencia, y allí vimos todos tipo de motos de la marca

Pantalones de motociclista: Busque pantalones con protección en las rodillas y de un material respirable, que lo ayuden a viajar con seguridad y estilo.

Botas de motociclista: Seleccione un par de botas de caña alta que se vean estupendas y cuenten con protección para sus pies.

Durante el evento

Una vez llegues al reencuentro, no olvides que al rodar en grupo debes incrementar las precauciones, respetar las normas de tránsito y estar muy atentos en la ruta, en especial si no es un tramo que transites habitualmente. Los accesorios de protección no son solo para llegar a San Gil, debes usarlos durante todos los recorridos en moto, sin importar el clima, lleva casco, chaqueta, guantes y calzado especial.

Evita hacer maniobras que puedan poner en riesgo tu integridad a la de los otros usuarios de las vías.

Y finalmente diviertete mucho con tus amigos que vuelve la REunion 2022.