Verge TS, al estilo Tron

25 mil Euros es lo que tendrían que pagar si quisieran darse el lujo de tener una exótica moto eléctrica cuya rueda trasera tiene un inmenso hueco en el centro. Eso, centavos más centavos menos, equivale hoy día a unos 105 millones de nuestros devaluados pesos.

Mucho dinero podría pensar cualquiera que sepa de motos y cualquiera que no sepa también, con ese dinero se puede uno armar una colección completa o montar una flota de rappi, que es “el negocio socio”. Pero la idea de este artículo no es dar un curso de superación o emprendimiento, sino hablar un poco de esta singular moto eléctrica, sin centro en la rueda trasera, que será fabricada en Finlandia, por Verge Motorcycles, una joven y desconocida compañía de este frío y lejano país que empezó a darse a conocer apenas un par de años atrás, cuando su moto era tan solo una animación denominada RMK E2.

Y qué es lo que tiene de interesante la Verge TS, en principio habrá que decir que es la primera moto que saldrá a la venta con un motor que prácticamente es el aro de la rueda y que de inmediato nos trae a la mente a la película Tron, o para los que sean más veteranos y aficionados al mundo del motor y el diseño les recordará las creaciones, de dos y 4 ruedas, del diseñador italiano Franco Sbarro.

Caracterísitcas

Los números resaltan por su descomunal torque, ya que ese motor con nada en el centro produce la media bobada de ¡1000! Newton metro, así como se lee MIL, una barbaridad si comparamos con los 140 o 150 que puede tener hoy en día una moto de combustión de las “ligas mayores”. Por ende con absoluta seguridad ese torque tendrá que ser administrado por un computador que va a convertirlo en algo manejable dentro de los límites de la física, de lo contrario no habrá humano capaz de mantener esa rueda trasera traccionando contra el asfalto o la delantera tocándolo. Ya luego, y descontando el precio, los números se hacen más normales, una potencia de 107 caballos (80 Kw), autonomía entre 200 y 300km SM (según el marrano o según el manejo, cada quien decide).

Hablan de una aceleración de 0 a 100 en una pizca por debajo de 4 segundos y una velocidad máxima limitada a 180km/h. Muchos dirán que es poco, pero esa opinión habría que contrastarla con la de alguien que va a 180 y algo se le cruza en el camino. De todas maneras lo que sí es cierto es que es un número que muchas motos alcanzan y superan con facilidad por una cuarta parte o menos de ese precio, pero no van a tener ese hueco inmenso en medio de la rueda trasera que hipnotizará a más de uno, ni esos cables naranja que le dan ese toque único tipo “volver al futuro”.

Realidad o ficción

Y es que aquí lo importante es la exclusividad y un diseño que va a hacer que muchas cabezas giren a su paso, porque no se puede negar que parece salida de un “filme” de ciencia ficción, aunque a los laterales que cubren las baterías les faltó, en mi opinión, un poco más de creatividad al nivel del tren motriz, pues sigue siendo una tapa ocultando algo que no cuadra y que debe taparse, como sucede con casi todas las motos eléctricas, y no una forma con un sentido propio, como podría llegar a ser un hermoso chasis a la vista, por poner un ejemplo. Allí todavía me parece que los diseñadores tendrán que girar un poco más las clavijas en un futuro, para que no veamos esos cajones masivos con ruedas en los extremos, que siguen siendo la constante en el mundo de las motos eléctricas.

A la carga

En términos de reabastecimiento, la moto cuenta con su cargador integrado que le permite recuperar la energía en 4 horas usando una toma casera o en 45 minutos conectada a un sistema de carga rápida, eso quiere decir que en unos 15 minutos podría recuperar capacidad para recorrer hasta 100km, lo que no está nada mal suponiendo que se disponga de dicha toma rápida.

Las suspensiones, tal como es evidente en las imágenes, provienen de Öhlins, lo que garantizará una estabilidad de primera en conducción deportiva y la frenada también parece ser de muy buen nivel adelante, con elementos de Brembo, porque atrás no queda muy claro cómo es el sistema y tampoco lo dicen, seguramente utilizará la capacidad del motor para frenar y al mismo tiempo recuperar algo de carga en las baterías. Lo que sí se sabe es que el accionamiento del freno trasero deja de estar en el pie derecho para ubicarse en la mano izquierda, siendo un paso evolutivo más en las eléctricas, así mismo vemos un detalle curioso, unos posapies extra que permiten llevar al frente los pies y asumir una postura diferente en la moto.

Más detalles

Si quieren darse una pasada por el sitio oficial de la marca y curiosear un poco aquí les dejo la dirección al final, van a ver que ya es posible separar la moto, por lo que suponemos que será cuestión de meses para que estén rodando por las calles las primeras. https://www.vergemotorcycles.com/