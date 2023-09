Valentino Rossi Recibe las llaves de Tavullia

Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero eso no aplica para nuestro querido Valentino Rossi, quien el pasado jueves, previo a las jornadas del gran premio de San Marino, fue homenajeado durante el ‘Tavullia Vale’ un evento en la localidad del mismo nombre, en la región de Urbino, localidad que lo vio nacer y crecer hasta convertirse en la leyenda de MotoGP que todos conocemos y que hoy sigue siendo su hogar. La entrega de las llaves de Tavullia fue la forma de dar gracias a Vale por ponerlos en el mapa.

La ceremonia que había quedado pospuesta desde el mes de mayo debido a las fuertes lluvias que afectaron otras regiones en Italia, por fin se pudo celebrar, y en un momento muy oportuno con el Gran Premio de San Marino a la vuelta de la esquina donde Bezzechi, el pupilo de Vale sería uno de los protagonistas del GP.

Esta vez, la localidad de Tavullia se vería inundada, pero por un río amarillo de fans y espectadores ansiosos por ver al mítico VR46. En una ceremonia que duró aproximadamente dos horas, se dio un repaso de toda la historia deportiva de Valentino: Sus inicios, sus títulos, sus contiendas más emblemáticas, sus celebraciones, los momentos más emotivos, hasta llegar a la actualidad; Las lágrimas no fueron fáciles de contener para ‘El Doctor’ y varios de los asistentes, pues el trayecto de 26 años de carrera profesional del 9 veces campeón del mundo es un tsunami de emociones. También se exhibieron algunas de las motocicletas con las que compitió Rossifumi y muchos de sus icónicos cascos, incluso el mismo Aldo Drudi (Drudi performance) fue asistente y recordaba el empeño y cariño con el que los diseñó.

Al final del acto protocolario, la alcaldesa de Tavullia, Francesca Paolucci, entregó a Vale, las llaves de Tavullia, quién comentó:

Tavullia está orgullosa de tener un ciudadano como tú, nos has dado a conocer en todo el mundo. La llave tiene sin duda un valor simbólico, es poder abrir y cerrar las puertas de las murallas de la ciudad. Sentimos que podemos dártela porque siempre has aportado positividad, optimismo y grandes valores, especialmente en el deporte”.

Giovanni Malago, presidente del comité olímpico nacional italiano quien asistió al evento, también expresó unas palabras de agradecimiento al ‘doctore’:

Gracias en nombre de todo el deporte italiano, no puedo darle las llaves de la ciudad, pero te hago una propuesta con vistas a los Juegos Olímpicos de dentro de unos meses. Tu eres uno de los deportistas más queridos de todos los deportes, vente una o dos tardes a ‘Casa Italia’. Tu serás el embajador y todos los atletas, sólo con verte, se volverán locos. Para mí será una experiencia extraordinaria, tú eliges las carreras que quieres ver y los atletas que lo hagan bien delante de ti querrán seguir tu ejemplo. Lo digo sinceramente, si somos reconocidos universalmente entre los más grandes del deporte, ¡también es gracias a ti!»

Las llaves entregadas a Valentino Rossi, fueron hechas en titanio, un material que evoca la resistencia y hace referencia a su uso en componentes de MotoGP; Con llaves en mano, el VR46 no podía quedarse sin expresar unas jocosas palabras:

Estoy muy contento. Gracias, ¡Realmente me preguntaba cuál era la ventaja de tener la llave! Ahora puedo abrir y cerrar los muros, así que, si quieren entrar, ¡tienen que pedírmelo! Gracias a mis fans, que me han apoyado en todo el mundo a lo largo de mi carrera. Ha sido genial ir a circuitos lejanos en el mundo y contar con todo este apoyo. Por no hablar de Misano y Mugello. Tener este apoyo ha sido una emoción de locos. Gracias a todos, ¡hasta pronto!».