Uso o abuso de la ley?

En un país donde todo parece funcionar al revés, en contra de toda lógica o sensatez, ya nada nos extraña, ya nada nos sorprende, sencillamente nos hemos ido convirtiendo en la máxima expresión de la indiferencia y eso ha llevado a que muchas personas se sientan con la libertad de hacer lo que se les da la gana sin importar las consecuencias, ya que por lo general en Colombia no las hay.

Pero aún en medio de semejante anarquía todavía hay imágenes que logran sorprendernos, como la que vimos recientemente donde un grupo de policías y dos operarios de una grúa, de esas que son como la santa inquisición de las calles, realizan una maniobra donde más parecen un grupo delincuencial que un operativo de las autoridades. En el video se puede ver cómo sustraen en pocos segundos una moto, que a nuestro juicio, no se encuentra estacionada en zona prohibida, puesto que su dueño la había dejado en el antejardín de una residencia y no obstruyendo la vía o la acera de ninguna manera. Además por la manera en que opera la “banda oficial” quedan muchas preguntas por responder.

Supimos por algunos medios que los operarios de la grúa fueron despedidos, pero nos queda la duda de que ocurrió con los 4 agentes que acompañan el operativo y también nos preguntamos si no hay caso a una sanción legal o a una investigación más profunda. Una cosa es que estén haciendo cumplir las normas, eso es muy entendible, estamos de acuerdo en que hay lugares para estacionar y otros donde esto no se debe permitir. Una ciudad no se puede convertir en un estacionamiento libre, no tendríamos cómo movernos si así fuera, pero llevarse una moto de esa manera ya cruza los límites de la legalidad y empieza a parecer otra cosa.

Es triste que los usuarios de estos vehículos siempre debamos estar con temor, ya sea de uno u otro bando todos parecen decididos a perseguirnos…