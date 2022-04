TTR200 de AKT entre las más vendidas

Como uno de los modelos favoritos de los colombianos, así podemos describir a la TTR200 de AKT. Este modelo todo terreno ha sido uno de los que más ha captado la atención de los compradores, gracias a un crecimiento en las cifras de un 44%, la ensambladora paisa está tomando medidas para cubrir las necesidades del mercado.

La demanda constante de motos en Colombia, no es noticia nueva, lo que sí es interesante es el gusto de los usuarios de las dos ruedas en nuestro territorio. Con zonas donde el acceso no es para todo tipo de vehículos o con usuarios que ya no limitan el uso de sus motos a la ciudad y quieren llevar a sus compañeras de dos ruedas más allá del asfalto, la TTR200 de AKT es una buena opción.

La TTR200 de AKT es una moto cuyo valor es de $7.990.000

Entre la relación precio, prestaciones, potencia y calidad, la TTR200 es una moto que gana frente a otras similares en su segmento.

Dotada con accesorios como las luces LED, los deslizadores, el mofle en acero inoxidable, el freno de disco en ambas ruedas, un puerto de carga USB, tablero digital, entre otros, la moto tiene argumentos para estar en la lista de favoritas de muchos motociclistas en Colombia.

Con base en estas cifras y los datos de las matriculaciones de motos en este año, AKT se ha propuesto la meta de llegar a 20.000 nuevos usuarios de la TTR200. A la fecha las cifras del RUNT hablan de 242.000 motos nuevas en las calles y ante las restricciones de movilidad para los automóviles de cuatro ruedas, esta puede ser una opción muy interesante para las ensambladoras.

Gracias a una capacidad mensual de ensamble de 15. 000 motos, seguramente AKT podrá llegar a la cifra de ventas que se ha propuesto.

