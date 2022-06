La marca británica, Triumph quiere seguir evolucionando y para ello entrarán en un mercado más off road, así que ya están haciendo pruebas. Así pues Triumph rumbo al MX y Enduro, de la mano de Ricky Carmichael e Iván Cervantes.

Mientras tienen su etapa eléctrica también en movimiento, los responsables de la marca de Hinckley han cambiado el rumbo al que nos tenían acostumbrados. Ahora buscan ingresar en el MX y Enduro con nuevas propuestas.

Esto incluye además competencias y para ello lo mejor era contar con figuras relevantes del off road, a nivel mundial. El cinco veces campeón del mundo de Enduro, Iván Cervantes y Ricky Carmichael quien se ha llevado a casa 7 el título en el AMA Motocross y 5 en el AMA Supercross.

Con muchos años de experiencia en el mundo del Motocross, el estadounidense, Ricky Carmichael, será un gran aportante al desarrollo de las motos off de Triumph

Por el momento solo tenemos los testimonios de ambos deportistas, quienes nos dan noticias muy positivas sobre la evolución del producto.

En la mira de Triumph rumbo al MX y Enduro está la competitividad. Por ello quieren lanzar al mercado motos 100% capaces de ganar, pero con nuevos aportes al segmento.

La cuestión es que no será sencillo, pero quién dijo que las cosas buenas no se toman su tiempo. Recordemos que en estos campeonatos off road, las marcas japonesas y KTM tienen una larga trayectoria.

Iván Cervantes es un duro del Enduro y su conocimiento ayudará a la marca a crear una moto ideal para las competencias

Desde el 2021 dieron los primeros pasos para darnos a conocer sus deseos de competir fuera del asfalto con sus motos, pero para ello hay que tener las motos y esa es la fase en la que se encuentran en este 2022.

Sabemos que la marca ha regresado a Colombia, esta vez de la mano del grupo UMA pero por ahora todo será paciencia, antes de ver la primera off road 100% de la firma británica.