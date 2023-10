Triumph renueva la Scrambler 1200 XE

Y presenta la variante 1200 X.

La marca británica empieza a mirar al 2024 y ha renovado uno de sus modelos más cotizados, la Scrambler 1200 XE, donde le han dado unas pequeñas pero significativas mejoras y también presentan una nueva variante más accesible denominada Scrambler 1200 X

Motor Boneville

El motor bicilíndrico en línea no cambia mucho con respecto al modelo 2023, sólo se ha afinado un poco para que la entrega se brinde desde un poco más abajo, donde la potencia máxima de 90 caballos se entrega a las 7.000 vueltas y no a las 7.250. Mientras que el grandioso torque de 110 Nm aparece a las 4.250 revoluciones y no a las 4.500. El cuerpo de mariposas es nuevo junto al colector de salida para optimizar los gases de escape y permitir un mejor aprovechamiento de la parte alta del cuenta revoluciones.

Parte Ciclo

En la parte ciclo se conserva el chasis tubular de acero y el basculante de aluminio fundido, que en el caso de la versión Scrambler 1200 XE es un poco más largo para brindar unas cualidades más camperas gracias a una distancia entre ejes más amplia, mientras que el modelo Scrambler 1200 X se acopla mejor al uso por carretera y curvas reviradas. En las llantas tenemos rines livianos de aluminio con radios en acero inoxidable en ambos modelos con la gran ventaja de poder calzar cubiertas sin neumático. La versión XE equipa llantas Metzeler Tourance y la versión X calza las Metzeler Karoo Street.

El manillar de la versión XE es más ancho con respecto al de la versión X para más control sobre el destapado, con posibilidad de ser elevado en altura unos 10 mm adicionales, la versión XE también cuenta con posapies ajustables para mejorar la experiencia a gusto del piloto. El peso del modelo X en orden de marcha es de 228 kilos, mientras que en la versión XE solo aumenta 2 kilos más, llegando a los 230 kilogramos.

Las suspensiones van encomendadas a Marzocchi en ambas versiones tanto adelante como atrás. Adelante la horquilla es invertida con barras de 45 mm de diámetro, ajustables en precarga en la versión XE. Atrás los brazos independientes son ajustables en precarga en ambas versiones, pero en la versión XE permiten también ajuste en extensión y rebote; el gran plus en este apartado va para la Scrambler 1200 XE donde contará con un recorrido de 250 mm en sus suspensiones, tanto atrás como adelante, siendo la Scrambler con mayor recorrido en la saga.

Los frenos en la versión X se encomiendan 100% a Nissin, adelante con discos dobles de 310 mm de diámetro y pinzas de doble pistón, mientras que atrás se acopla un disco de 255 mm a una pinza flotante. En la versión XE se mantiene el sistema Nissin pero adelante ya porta un potente sistema de anclaje radial Brembo Stylema a discos dobles de 320 mm de diámetro.

Asistencias

Los modelos Scrambler 1200 XE y Scrambler 1200 X modelo 2024 vienen ambas con 5 modos de manejo que intervienen el ABS y el control de tracción, así como la entrega de potencia; Los modos son: Road, Rain, Sport, Rider (configurable a gusto y necesidad del piloto) y Off-Road. Para la versión XE se añade un modo adicional llamado Off-Road Pro, que brinda control total de la moto en terreno destapado.

Ambas motos poseen sistema de medición inercial para el ABS y el control de tracción con detección de paso por curva.

La interacción con el usuario en la versión XE se hace mediante una pantalla full TFT personalizable, mientras que la versión X cuenta con una pantalla híbrida entre LCD y una reducida pantalla TFT.

El dato curioso y llamativo de las nuevas Scramblers radica en que su precio ha disminuido (en europa claro está) siendo la versión X mucho más económica que la anterior XC y la XE ligeramente más barata que su versión 2023. Actualmente ya se encuentran en venta en el viejo continente y esperamos que pronto lleguen a Colombia de la mano del Grupo UMA.

Sebastián Zamora