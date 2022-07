La marca de motos británica que vuelve a Colombia de la mano del Grupo UMA, siempre ha sido protagonista, no solo en el mundo del motociclismo, también en la pantalla gigante. Gracias a esta recopilación les contamos como Triumph presente en el 7° arte, también ha brillado.

La libertad, aventura, rebeldía y diversión, no son solo palabras para esta marca, pues son parte de su esencia. Pero su diseño, desempeño y muchas otras características la han llevado a robarse más de una escena en diferentes películas

Esta lista contiene 10 de ellas y de ser posible tendremos algunas imágenes de los filmes para los amantes de Triumph.

1. El salvaje (The Wild One): la Triumph Thunderbird 6T, usada por Marlon Brando en 1953, tiene su aparición en uno de los dramas de moteros más aclamados. Allí, Brando, uno de los actores más relevantes de la historia del cine utilizó su motocicleta personal para darle vida a su personaje en este rodaje. Si quieren ver la película, aquí pueden hacerlo

2. El gran escape (The Great Escape): para muchos críticos, el premio a la mejor escena de acción de una motocicleta en toda la historia del cine, se lo lleva la Triumph TR6 Trophy Bird, utilizada por el legendario actor Steve McQueen en la recordada película de 1961 ‘El gran escape’.

3. El Curioso Caso de Benjamin Button: el dos veces ganador del premio Óscar, Brad Pitt, monta una Triumph T110 650cc, modelo 1956, en la muy recordada cinta de 2008 ‘El Curioso Caso de Benjamin Button’. A través de sus escenas, la motocicleta logra capturar el espíritu de aventura y libertad que inspira el personaje.

4. Misión Imposible: las motocicletas Triumph también han hecho parte de las sagas de acción más queridas por el público. En la inolvidable Misión Imposible II del año 2000, el múltiple ganador de los premios Globo de Oro, Tom Cruise, utiliza una Triumph Speed Triple para las escenas de acción más emocionantes. Además, en Misión Imposible III, el actor utiliza una moto Triumph Bonneville 2006, que lo acompaña en varias de sus míticas escenas.

5. El Ángel Exterminado (Barb wire): no han sido únicamente hombres los que han utilizado motos de esta legendaria marca en sus películas. En la exitosa cinta de 1996, ‘Barb Wire’, Pamela Anderson monta una Triumph Thunderbird 885cc fabricada en la, en ese entonces nueva, planta de Triumph Hinckley en Leicestershire. En otras escenas del rodaje, Pamela utiliza una Triumph Tiger.

6. Oficial y caballero: por su parte, es imposible olvidar como Richard Gere conquistó el corazón de las fanáticas alrededor del mundo cuando en la escena final de la cinta ‘Oficial y caballero’ de 1982 va a recoger a su chica en su impoluto vestido de oficial de la Marina, montado en una espectacular Triumph T140E Bonneville de 750cc.

7. The Walking Dead: y es que la presencia de las motos Triumph no solo ha ocurrido en largometrajes, también han tenido su aparición estelar en algunas de las series de televisión más aclamadas por los fans alrededor del mundo. El actor Norman Reedus, utilizó una Triumph Bonneville Hardtail Fram Conversion de la década del 70, arreglada especialmente para las mejores escenas de la primera temporada de ‘The Walking Dead’.

8. Sin tiempo para morir (No Time to Die): por supuesto, esta lista no puede estar completa sin mencionar otra de las sagas de acción que más han marcado la historia del cine como lo son las películas del agente secreto más recordado del mundo, el agente 007 James Bond. En su más reciente película, ‘Sin tiempo para morir’, el famoso actor Daniel Craig monta una Triumph Tiger 900 y una Triumph Scrambler 1200, especialmente diseñadas para las mejores escenas de acción de este agente. La moto es la que pueden apreciar al inicio de esta nota.

9. Mundo Jurásico (Jurassic World): las motocicletas Triumph no solo han aparecido en las películas de acción, también las hemos visto en otra de las sagas más importantes de la ciencia ficción de la historia. El actor Chris Pratt monta una Triumph Scrambler en la emocionante película de Jurassic World de 2015.

10. Como dato curioso, es bien sabido que el actor James Dean siempre fue amante de las motos y debido a la relación de Triumph con el cine, la última moto que utilizó antes de morir en 1955, fue una Triumph Trophy TR5.

Así es como cerramos esta nota con las Triumph en el 7° arte