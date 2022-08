Una vez más tendremos que decir adiós a un gran piloto del Mundial de Velocidad. Tras San Marino Dovi se irá de MotoGP. El piloto que corre con el equipo satélite de Yamaha será reemplazado por Cal Crutchlow.

Misano es un circuito donde los pilotos italianos se sienten como en casa y seguramente eso ha tenido todo que ver con la elección de ese trazado para despedirse.

Como lo hemos visto a lo largo del año, las cosas no han sido fáciles para el #04. La unión entre la Yamaha y el italiano no ha dado los frutos que se esperarían de un piloto de su nivel. Pero no necesariamente esto tiene que ver con él, puede que la dupla no funcione correctamente. Ya lo hemos visto en otros equipos con otras motos, que a uno de los pilotos le va muy bien, mientras que al otro no se le da igual. Hasta el momento Dovi cuenta con 10 puntos en su tabla, pero no es lo mismo que solíamos ver anteriormente.

Nuevamente Dovi se irá de MotoGP, esta vez antes de terminar la temporada

En su reemplazo estará el británico Cal Crutchlow, quien es además el piloto de pruebas de la marca, lo que podrá ser un poco más fructífero para el equipo WithU Yamaha RNF MotoGP.

Así pues le restan tres carreras a Dovi en el equipo de Razlan Razali, en las que contará con todo el apoyo de la estructura, según dijo su propietario.

Las palabras de Lin Jarvis, Director de Yamaha Motor Racing

Quiero empezar diciendo que, por supuesto, todos estamos tristes de que Andrea deje este deporte antes de lo esperado. Es un gran nombre en MotoGP™ y se le echará de menos en el paddock

Por su parte Dovi explicó así la situación:

En 2012, la experiencia con el fabricante de Iwata en MotoGP™ había sido muy positiva para mí y desde entonces siempre pensé que me hubiera gustado tener un contrato oficial con Yamaha. Esta posibilidad se presentó, en realidad de una forma un tanto atrevida, durante 2021. Decidí intentarlo porque creía firmemente en este proyecto y en la posibilidad de hacerlo bien. Por desgracia, en los últimos años MotoGP™ ha cambiado profundamente. La situación es muy diferente desde entonces y nunca me he sentido cómodo con la moto, y no he podido aprovechar al máximo su potencial a pesar de la preciosa y continua ayuda del equipo y de toda la fábrica de Yamaha. Los resultados han sido negativos, pero más allá de eso, sigo considerando esta una experiencia vital muy importante. Cuando hay tantas dificultades, hay que tener la capacidad de gestionar bien la situación y las emociones. No alcanzamos los objetivos deseados, pero las consultas con los técnicos de Yamaha y con los de mi equipo han sido siempre positivas y constructivas, tanto para ellos como para mí. La relación se ha mantenido leal y profesionalmente, incluso en los momentos más críticos, donde no era tan obvio que eso sucediera.

Por ahora esperamos que el regreso a las competencias, este fin de semana con el gran premio en el REino Unido, le de un poco de satisfacción al piloto italiano.