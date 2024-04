Royal Enfield siendo fiel a su filosofía de ‘Motociclismo Puro’ continúa trabajando en brindar grandes experiencias a los moteros a nivel mundial y gracias al éxito de su programa de alquiler en su país de origen India, la casa ‘Gunner’ ha decidido presentar su nuevo programa global de tours y alquiler y a continuación, te contamos en detalle de que se trata.

Buscando facilitar a los aventureros conocer un destino sobre una motocicleta, el servicio de tours y alquiler globales de Royal Enfield ofrece de manera muy rápida y sencilla la oportunidad de conocer destinos únicos sobre motocicletas únicas ya que para rentar una motocicleta Royal Enfield o reservar un recorrido en moto es un proceso fácil de usar y absolutamente simple que requiere sólo unos pocos clics; Todo es cuestión de ingresar a la página web www.royalenfield.com explorar las opciones en la pestaña ‘Rides’ y seleccionar Tour o Rentals, luego se procede a seleccionar el destino planificado y el período de tiempo, y al confirmar el interés en la reserva se organizará una rápida llamada del operador turístico para confirmar y finalizar los detalles del recorrido y el itinerario. Todo lo que queda por hacer entonces es empacar el casco y el equipo de conducción y esperar con ansias la próxima gran aventura sobre dos ruedas.

El programa de alquiler se extiende a 32 destinos, abarcando India, Sudáfrica, Indonesia, COLOMBIA, Turquía y Namibia, entre otros. Al colaborar con múltiples socios turísticos, Royal Enfield ofrece a los pasajeros una amplia gama de experiencias en un total de 62 viajes, que cubren 52 destinos en 25 países. Desde explorar los cautivadores destinos internacionales de Francia, Escocia y España hasta los encantadores lugareños de Cochin, Gangtok y Tawang en India, Royal Enfield Rentals and Tours ofrece posibilidades ilimitadas para viajes inolvidables.

La máquina para realizar el tour es a elección propia del cliente, claro está que los expertos de Royal darán sus respectivas recomendaciones de cuáles son las monturas más idóneas dependiendo los destinos y el recorrido.

B Govindrajan, CEO de Royal Enfield declaró: “Royal Enfield se ha asociado durante mucho tiempo con viajes épicos de exploración, con entusiastas que han atravesado países y continentes en nuestras motocicletas durante décadas. Creemos comprender profundamente el deseo de aventura y de descubrir el mundo sobre dos ruedas. El programa Royal Enfield Rentals and Tours no solo simplifica la logística del turismo en motocicleta, sino que también abre un mundo de nuevas oportunidades para aquellos con el espíritu de aventura en el corazón. Con una de las comunidades motociclistas más grandes del mundo, creemos que esta iniciativa no solo fortalecerá, sino que también ampliará la familia motociclista global de Royal Enfield, fomentando un sentido más profundo de camaradería entre los motociclistas a través de las fronteras».

Sebastián Zamora