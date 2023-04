Hoy es viernes de «relax» y más aún cuando nos llega pronto un fin de semana largo o puente festivo, como lo llamamos en Colombia. Hemos querido recuperar a una de nuestras colaboradoras, no es la más tradicional pues entre acicaladas, paté y ronroneos, saca tiempo para para hacer sus gatirreportajes… Con esta descripción ya todos deben tener claro que se trata de Akira, en efecto ella nos comparte este día la historia de Tomy el perro motoviajero, esperamos la disfruten y nos dejen sus comentarios.

Tomy el perro motoviajero

Lamento mucho el largo silencio que me ha acompañado estos meses. No había escrito, ya que la Crespa, mi redactora oficial, durante la pandemia e inicio de nuestro viaje en moto por Suramérica respetó el aislamiento pero no el distanciamiento social y trajo al mundo a un humanito que ha sido mi provisional asistente aunque sin mucho entrenamiento para la interpretación de mis maullidos.

Ahora entonces estoy rodeada de pañales, teteros, juguetes ruidosos y cuando quiero conectarme mentalmente con el humanito que han puesto para que sea mi traductor y digitador, fallo en la conexión, pues él solo quiere jugar, regar mi comida y halar mi cola. Nada que quiere articular palabras para un buen texto.

Pero la Crespa ya ha vuelto a sus cabales, con un poco más de peso y menos cabello, pero con todas las intenciones de interpretar mis sabios pensamientos y mostrar mi garra periodística.

Así que vuelvo por estos lares trayéndoles gati-historias de Mascotas Viajeras De Motos que tienes que conocer y si no eres capaz de igualar su valentía, ni lo intentes.

Tomy el protagonista

Este es el caso de Tomy el perro motoviajero, mezcla de varias razas, labrador dorado, caniche y criollo, pero de tamaño y pequeño cuerpo, con un gran espíritu aventurero. Su gran sueño: recorrer en moto Centroamérica con Eli, su dueña, una joven motociclista que rodó por Suramérica durante tres meses y medio.

Este perro que viste chaleco de cuero, que hace vibrar mis bigotes cronistas de gata siamés, es un ávido observador, le encanta salir de viaje, dormir y siempre está pendiente de lo que hacen los demás.

Tomy nació en Neiva y desde los tres meses de edad Eli lo acompaña en sus aventuras en motocicleta. Ha recorrido casi todo Colombia, él y Eli aseguran que por lo menos unos 80.000kms tiene en su historial.

Aunque ama ser copiloto y viajar adentro de su morral de cuero, sacando solo su cabeza para disfrutar del viento, Tomy en una ocasión cuando viajaba a la Guajira, que ya llevaba 10 días, decidió rebelarse, bajarse de la moto y subirse a un bus, demostrándole a Eli que estaba cansado y solo volvería a ser su copiloto si se iban para la playa a disfrutar de la brisa y el mar.

Pero además de su valentía Tomy, que tiene cinco años de edad, también ha conquistado Instagram con sus viajes y fotografías. En su cuenta @un.tomy sale tan guapo con sus gafas, abrigo y casco!

La cuenta la usa para decirle a otros motociclistas y viajeros que así sus perros sean ruidosos, levanten la pata y marquen territorio en todos lados, ellos son felices viajando con sus familias y no encerrados en casas o perreras.