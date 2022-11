Te molesta el frío, aquí hay una solución

El frío puede ser una molestia para muchos, pero hay soluciones de todo tipo para evitarlo y más si te mueves en moto. Desde pantalones, cobertores para moto, ropa interior térmica, hasta asientos calefactables. Pero no todas esas opciones son prácticas, es por eso que hoy compartimos esta nota, así que si te molesta el frío, aquí podrás tener una solución.

La empresa

Se trata de un emprendimiento familiar que nació hace tan solo dos años en Guipúzcoa (en la zona del llamado País Vasco Español). Si aún no te ubicas en el mapa, la capital de este territorio es San Sebastián, famosa por el festival de cine, si ese mismo donde hace poco premiaron a una película colombiana llamada los Reyes del Mundo. Vea pues como me he ido alejando del tema principal, pero un poco de cultura general nunca sobra.

Como muchos emprendimientos, este nació ante la necesidad de sus creadores por evitar el frío en sus desplazamientos en moto, la zona donde viven es al Norte de España, cerca de los Pirineos Atlánticos y el frío debe calar a fondo en los huesos en otoño e invierno.

La idea era que la prenda fuera práctica y que brindara comodidad y calor, es decir un producto térmico, para quitar y poner de forma simple. Y tras pruebas y ensayos nació este cubre pantalón.

Si te molesta el frío este es el producto

Pero no solo un pantalón debe dar calor, también debe repeler el agua, otro factor al que estamos expuestos continuamente los motociclistas.

Así pues conjugaron un material térmico, una tela de alta impermeabilidad con un tratamiento DWR y aislante CloInsulation®. A eso le sumaron cierres o cremalleras repelentes al agua pero ligeras, de esa forma la prenda se puede doblar con facilidad, hasta convertirse en una pequeña bolsa.

Prácticos y Seguros

Lo mejor es que no tienes que retirar tus zapatos para quitarte los pantalones. Eso es un plus a la hora de llegar a tu destino. También son seguros pues están dotados de protecciones en las rodillas de nivel, 1, es decir no serán prendas para competencia, pero llevan protecciones EN 1621-1:2012 con ellas se absorbe bien el impacto.

Si eres de los que quiere que su prenda se ajuste bien al cuerpo, lo lograrás, pues gracias al velcro que lleva en la cadera, piernas y tobillos, podrás ajustarlo a tu gusto.

Inclusión

Para dar empleo a las personas de la zona, la empresa ha contratado empresas de economía social. Igualmente los materiales son sostenibles y el 95% son españoles. Así pues si te molesta el frío con Cobbers podrás solucionar el problema.