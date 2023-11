Suzuki GSX-8R Lanzamiento EICMA

El nuevo estandarte deportivo de Suzuki.

Después del éxito que ha brindado en el mundo la naked GSX-8S, los de Hamamatsu decidieron darle el genoma ‘R’ para complacer a los que se apasionan por la deportividad y los carenados afilados, con la presentación en EICMA de la nueva GSX-8R, una deportiva de media/alta cilindrada que adopta el nuevo motor bicilíndrico en paralelo de Suzuki el cual busca dar una sacudida en el segmento a rivales como la R7 de Yamaha, la CBR650R de Honda y la Aprilia RS 660.

Motorización bicilíndrica

El corazón de dos cilindros en paralelo con el cigüeñal a 270° de refrigeración líquida, 8 válvulas y doble árbol de levas se hereda directamente de su hermana naked sin ningún tipo de alteración en los picos de potencia y sus curvas, declarando una potencia de 83 caballos a 8500 vueltas y un torque de 78 Nm a 6900 revoluciones, motor que incluye el sistema ‘Cross Balancer’ de Suzuki el cual ayuda a reducir enormemente las vibraciones.

Suzuki GSX-8R parte ciclo R

Al igual que el motor, el bastidor en acero que abraza al motor y lo adopta como elemento autoportante, también es herencia neta de la GSX-8S, el manillar si cambia, equipando para la GSX-8R uno estilo Clip-on de 3 piezas de aluminio forjado, con una posición más baja para brindar una conducción más agresiva.

La suspensión está encomendada a SHOWA en ambos ejes, adelante con una horquilla invertida y atrás con un monoamortiguador progresivo con ajuste en precarga que se ancla al basculante en aluminio.

En los frenos se cuenta con pinzas radiales de cuatro pistones para morder 2 discos de 310 mm de diámetro, en la rueda frontal, mientras que atrás una mordaza de un solo pistón actúa sobre un disco de 240 mm de diámetro.

Las ruedas de aspas de aluminio moldeado a alta presión contribuyen a la reducción de peso manteniendo altas prestaciones y un suave manejo; En ambos ejes porta medidas de 17 pulgadas, equipando cubiertas Dunlop RoadSport 2 de medidas 120/70/17 en la rueda delantera y 180/55/17 en la rueda trasera.

La capacidad del tanque de combustible es de 14 litros y el peso en orden de marcha solo sube 3 kilogramos con respecto a su hermana ‘desnuda’ declarando 205 kilogramos.

Estética agresiva

Los diseñadores se inspiraron en más de 35 años de historia de Suzuki con la saga GSX-R, dotando a esta nueva GSX-8R con un carenado muy llamativo pero funcional en términos aerodinámicos, brindando un aspecto limpio y futurista que también es el paso de la marca a lo que serán los tiempos venideros en éste tipo de motos. La doble óptica delantera sobrepuesta verticalmente en LED con luz de posicionamiento o DRL permite que se logre una punta afilada, el carenado llega hasta la parte baja del motor, permitiendo que se direccione el aire eficientemente para refrigerar el conjunto. Las luces traseras y las direccionales también son en tecnología totalmente LED.

Sistema Inteligente de Conducción de Suzuki

En los denominados SIRS tendremos a disposición un buen conjunto de paquetes electrónicos, iniciando por los modos de manejo de 3 opciones, control de tracción, quickshifter bidireccional, acelerador electrónico, ABS, asistente de bajas revoluciones, y encendido fácil de Suzuki.

La información se proyecta en una pantalla TFT de 5 pulgadas con 2 esquemas de colores ajustables de manera automática (día/noche) o a gusto del usuario.

Colores y accesorios

La nueva Suzuki GSX-8R llega al mundo en 4 colores: Metallic Triton Blue (azul), Pearl Ignite Yellow (amarillo), Metallic Matt Sword Silver (plateado) y Metallic Black Matt (Negro). Suzuki también pone a disposición un buen portafolio de accesorios genuinos de la marca como cúpula tipo touring, cobertor ‘solo seat’ para el asiento del pasajero, silla de lujo para el piloto, maleteros blandos laterales que no requieren herraje, sliders, tankbag y manetas de lujo. El precio (en Europa) no se incrementa mucho con respecto a su hermana, solo unos 800 euros más y aprovechamos para adelantarles que muy pronto Suzuki Motor de Colombia presentará oficialmente la versión Naked GSX-8S en el mercado nacional, así que no se despeguen de La Revista De Motos.

Sebastián Zamora

Disfruta con el video que hicimos en el EICMA, durante la presentación en sociedad