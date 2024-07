Suzuki Motocicletas en Estados Unidos ha confirmado la continuidad de la indestructible DR 650S 2025, una moto doble propósito de punta a punta, que desde inicios de los años 90’ se ha logrado mantener vigente gracias a una mecánica sencilla, una fiabilidad más que comprobada y que se niega a morir en tiempos de excesivas regulaciones y aditamentos electrónicos a tope. A continuación te contamos el porqué de su permanencia en algunos mercados.

Mecánica de alta fiabilidad

La DR 650S siempre ha brillado gracias a su monocilíndrico de 644 CC SOHC de refrigeración aire/aceite avanzado denominado ‘Suzuki Advanced Cooling System (SACS)’ que sumado a la tecnología de materiales Suzuki Composite Electrochemical Material (SCEM) con cilindro recubierto en aluminio, garantiza una refrigeración efectiva, una alta duración de los componentes y una reducción de peso en el bloque. El motor se alimenta por un carburador Mikuni de 40 mm que no tiene nada que envidiar a los sistemas de inyección electrónico en cuanto a respuesta y comportamiento en diversas alturas, aunque en cuanto a consumo la historia es distinta.

La parte ciclo de la Suzuki DR 650S 2025 es ruda pero conservadora y altamente funcional, con un chasis tubular rígido de semicuna doble heredado de la familia de competencia de antaño, ideal para ser ágil en el asfalto y llevadero fuera de él. La suspensión delantera es una horquilla convencional firmada por KYB que ofrece unos increíbles 260 mm de recorrido; Atrás el monoamortiguador anclado al basculante de aluminio también ofrece 260 mm de recorrido con posibilidad de ajuste en compresión y precarga junto a la opción de ajustar la altura del asiento entre 4 cm.

Las ruedas portan rines de aluminio con sistema de radios en acero inoxidable en medidas de 21 pulgadas adelante y 17 atrás, calzando cubiertas doble propósito en medidas 90/90 adelante y 120/80 atrás. La DR 650S declara un peso en seco de 166 kilogramos con una capacidad de combustible de 13 litros o 3.4 galones.

Suzuki DR 650S 2025 Disponible en Norteamérica

La DR 650S 2025 se encuentra a la venta en Estados Unidos a un precio de 7.199 dólares, no cuenta con ABS ni otro tipo de asistencia a la conducción, pues en el país de las barras y las estrellas las regulaciones ambientales no son tan estrictas como en el viejo continente, los colores disponibles son ‘Solid Special White N°2 (Blanco con detalles en azul) y Solid Black & Iron Grey (gris/negro con detalles en dorado). Actualmente la DR 650S se vende en algunos países de Latinoamérica como modelo 2024 como por ejemplo en México y Argentina; Por ahora Suzuki Colombia no tiene en sus planes de ventas la reintroducción de un modelo que se ha destacado por ser un ícono en el mundo doble propósito alrededor del mundo.

Sebastián Zamora