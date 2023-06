Componentes Xplor-Pro de WP

La compañía Neerlandesa especializada en suspensiones “WP” fundada por Wim Peters, lleva desde los 70’s creando suspensiones de la más alta calidad, enfocadas en el uso más extremo en cuanto a off-road y motocross se refiere y las reconocemos fácilmente en diferentes motos de KTM y GasGas. Hoy nos enfocamos en la más reciente novedad para dominar cualquier terreno.

La marca ha lanzado finalizando mayo su más reciente gama de suspensiones y accesorios designados a la gama ENDURO KTM, se trata de los kits XPLOR PRO 7548 (horquilla delantera) y XPLOR PRO 8946 (suspensión trasera).

Para dominar cualquier terreno en moto, las suspensiones son vitales

Dominar cualquier terreno es posible

Suspensión trasera

La suspensión XPLOR PRO 8946 es un monoamortiguador Premium de la más alta tecnología diseñado para pilotos de enduro de alto nivel; esta suspensión es capaz de detectar cuando la rueda no tiene contacto con la superficie gracias a la tecnología WP SUPERTRAX, al detectar que la rueda trasera no hace contacto con el suelo, el sistema abre un sistema tipo bypass de aceite en la suspensión para agilizar el rebote y minimizar el tiempo que la rueda no hace contacto con el suelo y tener más tracción además el sistema ayuda a reducir la compresión de la motocicleta y mantener al piloto en una posición natural y erguida durante el recorrido. Todos estos factores ayudan a reducir la fatiga del piloto y brindar más control sobre la moto, también ayudan a ganar milésimas de agarre, importantes para el piloto en cuanto a términos competitivos.

Características del kit de suspensión trasera XPLOR PRO 8946:

– Nuevos y optimizados reguladores de flujo de compresión.

– Nuevo y optimizado pistón principal para mejor respuesta de amortiguación.

– Cojinetes SFK

– Reguladores ubicados en una sola zona de fácil acceso

– Componentes hechos a mano con las mejores técnicas y los mejores componentes para una alta duración

– Una mezcla de calidad y éxito para el desempeño.

En la parte delantera

Pasando a la horquilla XPLOR PRO 7548 ofrece a los pilotos más exigentes una configuración hecha a la medida, mejorando el confort en la marcha sin comprometer el desempeño en los peores terrenos. Gracias a su sistema WP CONE VALVE, la cual reduce drásticamente la turbulencia del aceite dentro de la suspensión y eliminando cualquier burbuja de aire que se pudiera generar con cualquier cambio brusco en la suspensión.

Características de la horquilla XPLOR PRO 7548:

– Nuevo sistema de detención hidráulica para mejorar el recorrido de la

– Nueva tapa-válvula en la base con sistema de baja velocidad para mejor control de la amortiguación

– Comportamiento de amortiguación progresivo gracias al sistema WP CONE VALVE

– Alta resistencia frente a impactos fuertes como saltos

– Mayor confort y control de la motocicleta bajo cualquier situación

– Parámetros completamente ajustables muy fácilmente.

Con todos estos ítems se reconoce porque las KTM son tan exitosas en competencias altamente exigentes como el Rally Dakar, pues la marca austriaca es la principal aliada de WP.

La horquilla XPLOR PRO 7548 tiene un costo de 2704 Euros mientras que el kit de amortiguación trasero XPLOR PRO 8946 tiene un valor de 1803 Euros. No sólo pilotos profesionales tendrán acceso a estos kits, si no también para aquellos que deseen (y su bolsillo se los pueda permitir) tener lo mejor en suspensiones en su moto y mejorar el confort. Este kit también puede ser adaptado a otras marcas como Husqvarna.

Texto: Sebastián Zamora