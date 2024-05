La primera colaboración oficial entre ‘RSD’ Roland Sands Design (EEUU) y Royal Enfield reveló una máquina nacida a partir de la Super Meteor: La Super Meteor 650 Chopper, toda una obra de arte sobre ruedas que fusiona lo mejor de la filosofía del motociclismo puro de la marca de origen británico con el toque profesional de personalización de RSD. A continuación, te contamos en detalle todo sobre ésta unidad única.

Plataforma Super Meteor 650

El mismo Roland Sands describe la Super Meteor 650 de Royal Enfield como una cruiser bien concebida, accesible, que brinda excelentes sensaciones, con una estética muy pulida y un carácter propio, así que fue todo un reto mejorar algo que ya estaba bien y darle ese toque RSD. El propulsor es el famoso Twin de 648 CC de 47 caballos de potencia y 52.3 Nm de torque, en el motor RSD no modificó componentes de desempeño salvo el sistema de escape para mantener la naturaleza de la Super Meteor intacta, pero dándole mejor salida y un sonido más agresivo.

Tratamiento RSD

El trabajo de RSD fue titánico pues darle personalidad única a una moto de por sí muy particular era todo un reto, el chasis es totalmente nuevo para poder brindar el aspecto Chopper; Adelante se eliminó prácticamente todo, incluso el sistema de frenos, la rueda delantera fue reemplazada por una ‘Morris’ de 21 pulgadas, no hay presencia de guardabarro, maneta de freno ni tablero y la suspensión invertida fue igualmente reemplazada para darle ese toque ‘Easy Rider’ donde las manos quedan algo colgadas al conducir. Ya que no hay freno delantero RSD tuvo que dotar la Super Meteor 650 Chopper con un sistema de freno trasero masivo usando un sistema de bomba Galfer complementado con un sistema de caliper de níquel de Brembo que se usa en competición.

El gran tanque de combustible fue reemplazado por uno estilo ´Peanut´ o cacahuate de pequeñas dimensiones el cual además de llevar el combustible también alberga el sistema de bombeo del mismo, siendo éste uno de los mayores retos de los diseñadores de RSD debido al contenido tamaño del tanque. Pese a que el motor no tuvo retoques en su desempeño, si tuvo un buen tratamiento estético, se reemplazaron las tapas laterales de éste donde resaltan las siglas RSD junto a la leyenda Royal Enfield, se pintó totalmente de negro el propulsor, se instaló una tapa personalizada del ‘tiempo’ que se puede retirar y simplemente observar cómo está el tiempo mecánico de la moto; Adicionalmente se cambiaron las tapas del cuerpo de aceleración y los protectores de la batería. Los detalles en dorado realzan el tono negro que predomina en la unidad, esto hace alusión a un tono de pintura de Royal Enfield que le ha caracterizado en otras unidades a través de los años.

Volviendo a la parte trasera, las suspensiones fueron reemplazadas por amortiguadores Öhlins y la rueda ahora cuenta con un rin ‘Morris’ de 16 pulgadas con una llanta de un gran perfil; se eliminó el asiento y fue reemplazado por un monoplaza de buenas dimensiones, el guardabarros también fue remplazado por uno más minimalista y alto para poder dar lugar a la gran rueda trasera.

Más colaboraciones por venir

Tanto RSD y Royal Enfield expresaron su deseo por seguir colaborando en más proyectos de éste tipo, ya que así Royal Enfield podrá desarrollar ideas para nuevos modelos y RSD podrá ofrecer servicios de personalización a propietarios de Royal Enfield. Por el momento la Super Meteor 650 Chopper es una unidad única para ser exhibida como la obra de arte que es y Royal Enfield adelantó que planes similares le esperan a la recién presentada Shotgun 650.

Sebastián Zamora