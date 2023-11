Navidad Naranja.

La marca austriaca se guardó un gran regalo bajo el árbol cuando se pensaba que no habría más novedades después de la feria EICMA, se trata de la nueva Super Duke R 1390, la máquina más agresiva de la fábrica de Mattighofen la cual viene cargada no solo de más potencia, si no también más elementos que la hacen una de las naked más brutales sobre el asfalto, a continuación, te compartimos los detalles.

Esteroides Ready to Race

La marca naranja poco se ha caracterizado por ser conservadora o mesurada, siempre busca ser radical y para ellos en cuanto al tema de potencia ‘más es mejor’, así que han decidido cargar e propulsor LC8 de 2 cilindros en V a 75 grados con mayor cubicaje y lo han bautizado el ‘V-Twin Torment’ que gracias a los nuevos cilindros de 110 mm permite subir a los 1350 CC para dar entrega a la fabulosa suma de 190 CV de potencia, logrando una relación peso/potencia cercana al 1:1 ya que la moto declara un peso en seco de 200 kilogramos (un poco mayor que su antecesora). El par es igual de demoníaco, logrando alcanzar los 145 Nm. La nueva Super Duke R 1390 ahora cuenta con un nuevo sistema shift cam de válvulas variables en el tiempo para ajustar la entrega de potencia y torque en diferentes regímenes, a la vez que ayuda a reducir las emisiones para mantenerse al día con las normativas ambientales, se mantiene la transmisión final por cadena reforzada con X-Rings, la palanca de cambios se puede invertir para tener una conducción tipo circuito.

Super Duke R 1390 Lo nuevo de KTM

Visuales agresivas

En lo estético, la nueva KTM Super Duke R 1390 rebosa agresividad iniciando por el nuevo conjunto óptico delantero llamado por los diseñadores ‘estilo depredador’ con luminarias LED con luces DRL que lo envuelven. La carrocería también se rediseñó desde cero para proteger el nuevo tanque de 17,5 litros de capacidad, con nuevos cobertores de tanque laterales que la hacen ver mucho más musculosa pero que a la vez han reducido un poco las dimensiones. Atrás el colín es mucho más discreto y ya no porta la luz de freno, ésta función ahora le corresponde al porta placa o porta matrícula que lleva toda la luminaria trasera.

Parte Ciclo Super Duke R 1390

El bastidor multitubular en cromo-molibdeno recibió unos ligeros retoques para adaptarse a las nuevas cifras de potencia y torque del motor, sigue abrazando el propulsor, tomándolo como elemento portante en la estructura para reducir las vibraciones, el sub chasis es más reducido, pero hace que el conjunto se vea mucho más deportivo. En las suspensiones como es tradición, se encomienda todo a la marca WP, con una horquilla delantera WP Apex con barras de 48 mm de diámetro con funcionamiento dividido, es decir, en una barra se ajusta la compresión y en la otra la extensión; el recorrido es de 125 mm. Atrás el monoamortiguador también WP Apex con depósitos de gas e hidráulico separados estilo ‘Piggyback’ permiten realizar ajuste en la compresión y en la precarga.

Para detener a la bestia se le dio la responsabilidad a Brembo con su segmento Premium Stylema con pinzas monobloque de 4 pistones en la parte delantera que trabajan sobre dos discos flotantes de 320 mm de diámetro. Para la parte trasera utiliza una pinza flotante de doble pistón que muerde un disco de 240 mm. Brembo no solo se encarga de la frenada, sino que también se encarga del embrague con una nueva bomba con sistema de autoventilación que elimina la necesidad de realizar purga al sistema hidráulico.

Para acariciar el asfalto la nueva Super Duke R 1390 porta unas cubiertas Michelin Power GP con tecnología de doble compuesto.

Asistencias para domar a la bestia

Sin un completo conjunto de asistencias electrónicas, pocos serían los ‘mortales’ aptos para conducir la nueva Super Duke R 1390 y literalmente no morir en el intento, empezando por el ABS con detección de paso por curva y moto supermoto, control de tracción, control de elevación de la rueda trasera, control anti wheelie, launch control y 5 modos de manejo (Street, Sport, Rain, Performance y Track) siendo los modos Performance y Track los más agresivos, permitiendo al usuario una configuración a gusto del piloto, adicionalmente el modo Track cambia la visualización en la nueva pantalla TFT de 5 pulgadas, ofreciendo indicadores de telemetría direccionados al uso en circuito, eliminando información que no sea necesaria y desactivando la conectividad al Smartphone y el control de crucero.

Además de los modos de manejo la Super Duke R 1390 también cuenta con conectividad KTMconnect, control de crucero, quickshifter bidireccional y se complementa la instrumentación con un puerto de carga USB-C.

KTM quiere dejar claro que, en cuanto a desempeño y agresividad, ellos quieren ser el referente en las calles y por qué no, en el circuito, siendo la nueva Super Duke R 1390 una evidencia sólida de ello pues son pocas las motos que sean capaces de dejar atrás esta sorprendente naranja mecánica.

