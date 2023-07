Será que KTM se queda con el equipo de Lucio

Mientras regresan los pilotos al Mundial de Velocidad, siguen los comentarios sobre las novedades para el 2024 y entre ellas está el asunto de la marca naranja con sus 5 pilotos y 4 motos, por ello ahora hay rumores sobre un posible escenario en que KTM se queda con el equipo de Lucio Cecchinello, el LCR.

La idea sería convencer al ex piloto italiano, para que su equipo de MotoGP, deje la marca del ala dorada y se pase para la marca austriaca. Pero todo esto sería a partir del 2025.

Es una posibilidad y ante los resultados de la marca del ala dorada en el 2023 y los años recientes, no sería nada raro que el LCR se cambiara. Algo extraño sí, pues desde que llegó al paddock mundialista está con la marca japonesa.

Se sabe que el equipo italiano, termina contrato a final del 2024 por lo que se abriría una puerta para KTM que ya ha buscado cabida para más motos, incluso tentando a los del Gresini. Lo que al parecer no va a darse, pues ahora con Ducati, la situación está bien para los equipos que corren con la marca de Borgo Panigale.

Las estadísticas nos dicen que desde hace años el LCR no sube al podio y menos gana una carrera. Recordemos que este año Rins, ex Suzuki, está buscando nuevas opciones pues no se siente a gusto con la marca del ala dorada y el material que le están entregando de fábrica.

Por el momento el río suena y puede que más adelante tengamos datos concretos sobre lo que será a partir del 2025 para Lucio y su equipo.

Sabemos que la marca austriaca está buscando un nuevo equipo y Dorna no se la está poniendo fácil. Por ahora sabemos que Iker Lecuona será el sustituto de Rins en la cita de Silverstone, apenas comience nuevamente la temporada tras el verano.

KTM cuenta en el momento con Brad Binder y Jack Miller, Dani Pedrosa como piloto probador, pero quieren más. Si bien el equipo Gas Gas es prácticamente otro equipo KTM, aún no es suficiente. Recordemos que Pedro Acosta está a la espera de su ascenso a MotoGP y tiene contrato con la marca naranja. Así pues nos preguntamos si en un futuro KTM se queda con el equipo de Lucio?