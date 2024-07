Royal Enfield se alista para el One Ride 2024

Cada año la marca de origen británico convoca a todos los propietarios y entusiastas de Royal Enfield a participar de lo que sería la rodada más grande del mundo, el ‘One Ride’, donde cada país, cada región y cada ciudad donde Royal Enfield tiene presencia, participan en el masivo evento. A continuación, te contamos los detalles preliminares del One Ride 2024.

One Community, One mission, One World

Bajo estas premisas Royal Enfield convoca a los ‘Royalteros’ a participar en el One Ride 2024, ya que la marca no solo realiza una simple rodada global, sino también busca transmitir la filosofía del motociclismo puro que los ha identificado desde sus orígenes junto al compromiso ambiental y social que los reúne en dicha actividad para crear conciencia sobre el entorno que nos rodea y nos invita a cuidar el mundo que nos da el placer de rodar en él a bordo de una motocicleta. El One Ride 2024 se convierte en la edición número 13 del evento, reforzando el compromiso que tiene Royal Enfield con sus clientes en ofrecer algo más que un producto, sino también constantes experiencias que trascienden el mundo de las 2 ruedas.

Cada año el One Ride se nutre a nivel mundial, pues cada vez son más las personas que se suben a bordo de una Royal Enfield incrementando las filas de la marca gunner.

One Ride 2024 ‘Save the date’

El One Ride 2024 está programado para el próximo 22 de septiembre, pero desde ahora Royal Enfield Colombia se prepara para los recorridos, puntos de encuentro y actividades ya que cada tienda a nivel nacional se encargará de la logística en su región; Por eso la invitación a los propietarios es que se acerquen a su tienda Royal Enfield más cercana para conocer mayor información sobre próximas fechas de inscripción, charlas y reuniones previas al evento.

Sebastián Zamora