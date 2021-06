Altamente Placentera

Esta cruiser de 350cc es el cuarto modelo de Royal que ve la luz en los últimos años y tal como ha sucedido con los anteriores, de nuevo sorprenden con un producto que deja una excelente sensación.

En los años recientes he tenido la oportunidad de probar todas las novedades de esta marca de vieja data y particular historia, que ha dado pasos de gigante para renovarse por completo, pero sin perder su esencia, es por ello que cada nueva Royal que ve la luz es un producto que va por su propio camino, con diseños y prestaciones que no pretenden competir con otras motos, sino crear estilos y experiencias auténticas.

«Que la gente se detenga a admirarla, ese es un punto clave en este tipo de motos.»

Eso fue lo que pude sentir cuando probé por primera vez la Himalayan 400. Me encontré ante una moto única, que no necesitaba de altas prestaciones, materiales exóticos, componentes de última tecnología, diseños futuristas o accesorios electrónicos para ofrecer grandes dosis de diversión en terrenos muy variados. Desde entonces son miles de personas las que se han identificado con este concepto tan atípico alrededor del mundo, convirtiendo esta doble propósito en un modelo muy exitoso. Lo mismo me sucedió al probar por primera vez las Twins de 650cc. No llevaba ni cinco minutos en ellas cuando ya era imposible borrar la sonrisa de mi cara, porque su diseño me conquistó desde el primer momento en que las tuve en frente, pero rodar en ellas fue pura felicidad, algo que en un principio me costó críticas de algunos seguidores y lectores de La Revista que tildaron mi artículo y el video que hicimos de ser “publicidad”, pero luego el tiempo fue confirmando los buenos comentarios que merecían este par de bicilíndricas, a las que es bien difícil encontrarles debilidades, salvo pequeñeces que resultan irrelevantes frente a todo lo buenas, bonitas y divertidas que son, considerando su precio.

Royal Enfield Meteor 350

Ahora llegó el turno de hablarles de la Royal Enfield Meteor 350, otro modelo que es completamente nuevo. En ella no han reutilizado absolutamente nada, partieron de una hoja en blanco y crearon desde cero una cruiser que en las fotos no muestra lo que realmente es al tenerla frente a uno, porque lo primero que sorprende de ella es su tamaño, mucho más grande de lo que uno imagina, tiene buen porte, dirían los expertos en reinados, y eso a primera vista ya hace que uno la mire con otros ojos, que se vea provocativa. No se puede negar que una cruiser debe verse llamativa, tener buena estampa y hacer que la gente se detenga a admirarla, ese es un punto clave en este tipo de motos creadas para pasear con estilo y comodidad, y en eso Royal acertó completamente, además cuando uno se acerca y se toma el tiempo para admirarla en detalle, se da cuenta de que pusieron mucho empeño, se podría decir incluso que pusieron amor en los detalles y en el acabado de cada componente.

Lo primero que sorprende de ella es su tamaño, mucho más grande de lo que uno imagina.

Esta vez, por cuenta del maldingo bicho que nos cambió la vida y cuyo nombre no quiero mencionar aquí, Royal no pudo hacer un lanzamiento para prensa como nos tenía acostumbrados en los años anteriores, donde nos invitaron a rodar sus nuevos modelos en lugares increíbles, pero lo más triste es que no pudimos conocer de primera mano los detalles técnicos y el paso a paso de su desarrollo, contado por los mismos protagonistas de su creación, esa experiencia la tuvimos que cambiar por una semana con la Meteor en nuestras manos, lo cual, por otro lado, nos permitió rodar a nuestro antojo y sentir esta cruiser en muchos terrenos y circunstancias que nos dejaron la claridad suficiente para hablarles de ella, de sus pros y sus contras.

El monocilíndrico de carrera larga y 349cc genera una entrega suave de potencia y buen torque con gran suavidad y un sonido con carácter

Los que hemos venido siguiendo de cerca esta marca sabemos de sobra que la potencia no es un tema que los desvela y el motor de la Royal Enfield Meteor 350 no es la excepción, pues con 20,2 caballos a 6.100 rpm no pretende romper ningún record en este aspecto, pero a cambio su configuración de carrera larga, a la usanza de los propulsores antiguos, le otorga un buen torque a bajas revoluciones, alcanzando su máximo a 4.000 revoluciones, donde logra una cifra de 27 NM (newton metro). Lo cierto es que no son cifras sorprendentes, más bien al contrario, defraudan un poco para una cilindrada de 349cc, pero Royal siempre encuentra la manera de que esos números, que en el papel parecen poco, luego en la práctica resulten muy suficientes para que la experiencia sea satisfactoria a pesar de que las prestaciones no se puedan comparar con las que ofrecen otros fabricantes en cilindradas similares. En otras palabras, las Royal no van a llegar primero, ni serán las más veloces, pero la sensación de rodar en ellas termina siendo altamente placentera y la Meteor encaja perfecto en esta descripción.

Este es el asiento de la versión Supernova

Desde el mismo instante en que uno se sienta en ella la comodidad y la suavidad son las sensaciones predominantes. La silla del piloto es amplia, confortable, de buen mullido, de formas que no cansan con el paso de los kilómetros, y en la versión Supernova Brown que probamos, su tapizado en tono café con el logo de la marca bordado, es destacable. Después cobra importancia la visual que tiene el piloto a los mandos, todo desde ahí se ve y se siente de un nivel superior, la pintura y la forma del tanque, con sus llamativos emblemas, que se deja abrazar por nuestras piernas de manera agradable. El tablero tampoco se queda atrás, con un diseño que fusiona lo clásico y lo moderno, pleno de información, pero sin perder la elegancia y sobriedad de su estilo cruiser, pero agregando un interesante aditamento llamado Tripper, que en una pequeña esfera con pantalla a color nos dará indicaciones, simples pero claras, para navegar al destino con solo emparejarlo a una aplicación que se descarga en el teléfono y que utiliza la tecnología de Google Maps para tal fin. También es destacable el diseño de sus comandos, los cuales se salen del diseño estándar para brindar un aspecto y funciones más refinadas y completas. Y ese mismo buen diseño se aplica a los puños, a los espejos, al parabrisas incluido en la versión Supernova, a la bomba hidráulica y a las levas de freno y embrague, incluso al manubrio y espiga superior que otorgan una posición muy agradable y natural a nuestros brazos.

«No dudamos que será un modelo que va a conquistar a muchos adeptos.»

Cuando el motor se pone en marcha su sonido es delicioso, ese es un aspecto que Royal cuida bastante en todos sus modelos y la Meteor no es la excepción, de su silenciador emana una nota grave, con carácter, pero nunca molesta, que es un aspecto destacable en la experiencia de rodar en ella, igualmente destacable es la suavidad de marcha del monocilíndrico, que está equipado con un eficiente eje balanceador que neutraliza cualquier vibración de una manera impecable, siguiendo por la misma línea que tanto nos gustó en su momento de las twins y en la Himalayan y borrando por completo esa imagen de motos vibradoras que tenían bien ganada sus anteriores generaciones de motores, tema que ya es parte del pasado de la marca.

Gracias al eje balanceador el funcionamiento es demasiado suave.

La experiencia de rodar cualquier moto es un compendio de sensaciones, desde las más pequeñas, que pueden parecer insignificantes, hasta las más notorias e importantes, pero al final es la suma de todo esto lo que nos hace disfrutar en mayor o en menor medida cada kilómetro, cada curva, cada frenada, cada paisaje y cada ruta. Royal cuidó al máximo cada detalle en la Meteor, desde el sonido del motor al encenderlo, hasta la comodidad que brindan sus ergonómicas levas de freno y embrague, también la suavidad y precisión de la caja de 5 marchas, el sonido del pito, que se escucha de verdad; por supuesto el delicioso sonido del silenciador, la calibración de las suspensiones, bastante suaves para ofrecer un excelente confort de marcha en todo tipo de asfaltos, pero suficientemente firmes para dejarnos disfrutar muy bien de las curvas, aspecto donde la moto brilla con gran intensidad, además de estable, ágil y muy intuitiva de llevar, porque entra en las curvas como dirigida por el pensamiento, también tiene un aspecto que no es normal en las cruiser, una capacidad notoria para inclinarse sin estar raspando los posapiés contra el asfalto, aunque el nivel de confianza que transmite es tanto que al final será inevitable que en las mejores curvas escuchemos los avisadores por ambos lados tocando el pavimento.

La Royal Enfield Meteor 350, destaca por ser muy fácil de llevar y al mismo tiempo muy ágil.

Debo admitir que no soy el más fan de este estilo de motos, pero en la Meteor me encontré muy a gusto desde los primeros metros, su comodidad fue lo primero que me agradó, luego la suavidad en todo sentido y ese sonido tan delicioso, pero cuando dejé atrás la ciudad y pude perderme en sinuosas carreteras de montaña, rodando a mi antojo, empecé a disfrutar de un motor que tiene un “sabor” muy especial. En velocidad final no es el más brillante y nunca logré ver más de 115 km/h por más que la exigiera, pero la manera como acelera, el excelente torque que permite recuperar velocidad sin tener que estar usando la caja constantemente, y la sensación de moto grande que se percibe cuando vamos a un ritmo de crucero de 100 km/h es una delicia. No hay punto de comparación con los antiguos motores de las anteriores 350, es un salto evolutivo inmenso. La Meteor es una moto en la que provoca rodar el día entero, ella invita a perderse por caminos desconocidos, su autonomía con el tanque de 4 galones también es destacable, con una capacidad para rodar más de 400km, haciendo promedios de 130km por galón o mucho más si somos gentiles con el acelerador.

Como compañera de rutas nos pareció una opción muy buena, que se defiende bien en asfaltos de todo tipo, o incluso cuando no lo haya gracias a su buena suspensión y altura libre al suelo

Como es normal en nuestro país, en la prueba no faltaron los tramos sin asfalto, que se tornan inevitables cuando el invierno es protagonista y nuestra compañera de dos ruedas no tuvo el más mínimo problema para sortearlos, de hecho, nunca llegó a golpear por debajo gracias a su altura libre de 17cm, detalle que en su país de origen, India, es muy importante y por eso toda Royal siempre destaca en uso “off road” a ritmo turístico. Otro aspecto que debe subrayarse es la frenada, al menos en piso seco resulta impecable, con suficiente potencia y excelente tacto de ambos frenos que se encuentran muy bien compensados y si fuera necesario tener una ayuda extra en momentos de pánico, ahí estará el ABS para darnos una mano salvadora. En suelo mojado la sugerencia es tener bastante precaución, pues las ruedas que calza de serie, de la marca Ceat, contrario a lo bien que se aferran al asfalto seco, nos han mostrado que su agarre en agua es muy dudoso y por ello es mejor prevenir que lamentar.

La semana con la Royal Enfield Meteor 350 se nos pasó volando, pero nos quedó esa buena sensación que dejan algunas motos, superando las expectativas que teníamos al recibirla. Disfrutamos rodando en solitario y con pasajero, en rutas cortas y en jornadas del día entero; sus luces nos dieron bastante seguridad de noche y en la ciudad se portó de maravilla, de hecho, muy pocos detalles nos desagradaron (ver recuadro de comentarios), dejando claro que Royal se cuidó al máximo antes de sacarla al mercado, por ello no dudamos que será un modelo que va a conquistar a muchos adeptos a este estilo, que encontrarán en la Meteor 350 una compañera incondicional, alcanzable y altamente placentera para todos los días. DM

El consumo de combustible, fue en promedio de 130km por galón en toda la prueba

Comentarios

El diseño y disposición de los comandos nos gustó bastante, aunque nos costó un par de días acostumbrarnos al interruptor que controla las luces.

El tablero destaca no solo por su diseño sino también por la buena información que brinda, pero el medidor de combustible es impreciso, especialmente cuando entra el aviso de reserva, que se apaga y se prende muchas veces.

Es un detalle mínimo, pero importante comentarlo y es que el gato lateral no es fácil de encontrar.

La versión que probamos cuenta con parabrisas, accesorio que brinda buena protección y confort de marcha.

Esta versión también incluye el espaldar, aditamento que aporta a la comodidad y seguridad del acompañante, pero curiosamente en ese lugar se perciben las únicas vibraciones que sentimos en ella, aspecto que puede ser molesto para algunas personas.

El sistema de navegación Tripper, no terminó de convencernos del todo, posiblemente porque las rutas que nos sugería no nos parecieron las más acertadas, pero en un entorno totalmente desconocido puede ser de gran ayuda para llegar a destino y se le abona que su diseño es de fácil lectura, pero sin generar mayor distracción en la conducción.

Un buen punto es la toma de corriente USB muy bien ubicada junto al soporte de la leva de embrague.

Para destacar el buen funcionamiento de la inyección electrónica y que se trata de una moto que cumple la norma de emisiones Euro 5.

Un buen detalle de diseño es el aro Led en el contorno de la farola y en la luz de freno.

Hay tres versiones disponibles con diferencias en colores y equipamiento. Fireball ($14.390.000), Stellar (14.690.000) y Supernova ($14.990.000).

con diferencias en colores y equipamiento. Fireball ($14.390.000), Stellar (14.690.000) y Supernova ($14.990.000). Su peso no es precisamente contenido, pero los 192 kilos se dejan controlar sin problemas gracias a su poca altura y centro de gravedad bajo.

La Royal Enfield Meteor 350 se resumen en una frase: Altamente divertida

22 total views, 22 views today