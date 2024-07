Royal Enfield Electrik01

Lista para producción.

Hace pocas horas se filtró la imagen de la patente de la nueva moto eléctrica de la marca de los cañones que pasará muy pronto a producción, y aunque la imagen de dicha patente no revela mayor información, si hay una serie de ítems a tener en cuenta sobre la Electrik01 y te los compartimos a continuación.

Así la vimos en Milán en el 2023, la Himalayan Eléctrica de Royal Enfield

Estudios en la montaña

Como se apreció en el 2023 en la feria de EICMA con la presentación del prototipo de la Himalayan eléctrica denominado ‘HIM-E’ Royal Enfield ya daba aviso de que se estaba tomando el tema de propulsión eléctrica muy en serio y el lugar donde la marca decidió poner a prueba su prototipo no podía ser otro que las montañas del Himalaya, lugar que por sus condiciones climáticas representa todo un reto para un vehículo de propulsión eléctrica, siendo las bajas temperaturas el talón de Aquiles de dicha tecnología, aunque según parece los ingenieros ‘Gunners’ solucionaron el problema para la HIM-E. En la fecha de presentación en EICMA y aún hoy, la Himalayan eléctrica se mantiene discreta sin haber revelado ningún detalle técnico al público o a la prensa, pero mencionan que siguen trabajando en ella constantemente.

¿Royal Enfield Classic-E?

Ya entrando en detalle con la imagen de la patente registrada bajo nombre código ‘Electrik01’, de inmediato nos damos cuenta que no se trata de la Himalayan eléctrica, sino de una unidad de corte clásico/urbano tipo Bobber, destacando el diseño del elemento que sería el tanque de combustible tipo lágrima y el particular chasis perimetral que abraza tanto el tanque como la celda de batería o baterías. Algo que causa particular interés es la suspensión delantera, la cual no sería una convencional horquilla, ya que se puede observar una estructura adicional que acompaña las barras; Siguiendo con el estilo de la unidad se percibe el corte clásico, con un asiento monoplaza elevado y guardabarros redondos y alargados en ambas ruedas, las cuales portan rines de aleación. Finalmente se aprecia la típica farola redonda, espejos clásicos, tablero que podría ser el TFT que incorpora la nueva Himalayan 450 y lo que parecen ser las luces direccionales ancladas al manubrio bajo los comandos.

Nueva planta de producción en Cheyyar

En cuanto a especificaciones técnicas no hay detalle alguno, pero sí se sabe que Royal Enfield trabaja de la mano de la empresa española ‘Stark Motorcycle’ la cual es experta en vehículos eléctricos y todo coincide con la puesta en marcha de la nueva fábrica que inauguró Royal de investigación y producción con énfasis en vehículos eléctricos en Cheyyar-India.

Proyectada a 2025

Según los medios locales en India, Royal Enfield tiene en su agenda que la ‘Electrik01’ sea presentada oficialmente en 2025 y empiece su producción en el último trimestre de dicho año.

Sebastián Zamora