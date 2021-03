¡Hola! Somos Camilo y Natalia, una pareja de motoviajeros colombianos, creadores de Rolombian Travel, viajamos a bordo de una poderosa moto Yamaha Teneré 250 modelo 2014 llamada Changua, no por ser un plato típico de nuestra ciudad natal Bogotá, sino porque “Changua” en lengua Muisca significa felicidad, y el tercer integrante de Rolombian Travel además de conducirnos a la felicidad, en sí misma nos da mucha felicidad.

Luego de realizar varios viajes en moto dentro de Colombia, en los contados tiempos de descanso que teníamos, un día decidimos dedicarnos a vivir viajando, así que dejamos nuestra zona de confort, renunciamos a nuestros trabajos, nos despedimos de nuestros familiares y amigos, para lanzarnos, con miedo, a la mayor aventura de nuestras vidas. Con el dinero de nuestras liquidaciones pagamos todas las deudas que teníamos, nos equipamos con algunas cosas y tan sólo salimos con dos millones de pesos colombianos, ahorro que se terminó en Perú, y desde ese momento a punta de postales de Colombia y pulseras hemos ido logrando materializar nuestro sueño.

La ruta

Llevamos un año y siete meses de viaje, salimos de nuestra amada Bogotá el 28 de julio de 2019, con la ilusión de llegar a Machupicchu, pero el camino fue cambiando poco a poco y modificó nuestros planes por completo, empezamos a fluir con la magia del viaje hasta que logramos llegar a Ushuaia, la ciudad del fin del mundo. No ha sido una ruta para nada fácil, pero gracias a un ser superior, las personas, los viajeros y nuestra fuerza de voluntad hemos logrado lo que hasta ahora sería imposible de imaginar unos años atrás desde nuestras oficinas en Colombia.

La ruta al igual que la vida misma ha sido una montaña rusa de emociones, incluso desde el primer día de viaje, cuando de la nada salieron dos sujetos a la carretera, intentaron hacernos caer de la moto y atentar contra nuestra integridad, gracias a una maniobra salvadora de Camilo, de milagro salimos vivos y pudimos continuar con nuestro sueño. Y por si fuera poco, también hemos experimentado como espectadores VIP los sucesos más importantes en el último año: en Ecuador quedamos 15 días atrapados en Quito por la imposición del toque de queda a causa del paro indígena provocado por el alza en el precio de la gasolina; en Lima, la capital de Perú, vivimos al lado de argentinos y brasileros la primer final de la Libertadores a un solo partido; no alcanzamos a ingresar a Bolivia por el intento de golpe de Estado al gobierno de Evo Morales, razón por la que nos dirigimos al norte de Chile, país donde se encontraba un fuerte estallido social; y para finalizar quedamos atrapados por un año en la Patagonia Chilena por el cierre de fronteras gracias a la pandemia mundial.

Ha sido un viaje inolvidable para nosotros, hemos visto paisajes impresionantes y conocido personas maravillosas, nuestros ángeles del camino. Hemos recorrido Ecuador en su costa, sierra y oriente, hemos rodado por la Cordillera Blanca en Perú, recorrimos gran parte de la mítica Ruta 40 en Argentina, hasta conquistar su kilómetro cero en Cabo Vírgenes, disfrutamos de la Carretera Austral chilena, una de las rutas más hermosas del mundo, hasta llegar a su punto más sur en Villa O’Higgins, además de contar con la fortuna de vivir un invierno austral en la mismísima Patagonia.

¿por qué Rolombian Travel? La respuesta es un juego de palabras, una combinación de la palabra "rolo" por nacer en la capital de Colombia y como también son llamados los bogotanos, "colombian" por ser orgullosamente colombianos, y "travel" por obvias razones.

Nos encontramos viviendo el sueño de viajar en moto por Suramérica, con berraquera nos aferramos a él y seguimos luchando por sacarlo adelante, además no perdemos la esperanza de continuar la ruta por los países que nos hace falta recorrer, por ahora les enviamos un saludo desde La Junta, al sur de Chile, donde estamos trabajando mientras se da la apertura de fronteras para volver a Argentina, visitar Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, luego regresar a Perú y Ecuador, para por último retornar a nuestra amada Colombia. No será un camino fácil, pero el sueño no puede parar.