Jota Vélez en el Rally de Andalucía

Este 19 de octubre comienza el Rally de Andalucía, allí está presente uno de nuestros representantes, hablamos de Javier Vélez.

La competencia la hará Javier «Jota» Vélez, en compañía de Marc Calmet Calveras, en un Can Am Maverick X3, del equipo FN Speed.

El número con el que nos representará el piloto colombiano es el #311.

Este miércoles se hará el prólogo, para saber el orden de salida de los vehículos. Recordemos que esta competencia es de 4 etapas. La partida será en Sevilla y la final se correrá en Cádiz.

Por el momento solo tenemos esta información, estaremos muy pendientes de lo que se viva a lo largo de los cuatro días.

No hay que olvidar que «Jota» ha participado en varios eventos deportivos del mundo del Rally, desde los Dakar Series, hasta el mismo Rally Dakar.

Para los que no conocen a Javier Vélez, se trata del empresario propietario de la marca Bosi, un personaje que a lo largo de su vida ha sido un gran apoyo para muchos deportistas, tanto en el motociclismo como en el ciclismo, deportes que él mismo practica.

A continuación les compartimos el comunicado de la organización sobre el Rally de Andalucía

ASO y ODC se complacen en anunciar la organización de la 3ª Edición del Rally de Andalucía.

Este rally europeo, 4ª prueba del nuevo Campeonato del Mundo de Rally Cross Country FIA y FIM, tendrá lugar del 18 al 23 de octubre de 2022 desde la ciudad de Dos Hermanas (Sevilla). El vivac se instalará en el magnífico Gran Hipódromo de Andalucía.

Los días 16 y 17 de octubre estarán dedicados a la Prueba Privada, el 17 y 18 de octubre a las verificaciones administrativas y técnicas así como la Fase de Clasificación para todas las categorías. Luego seguirán 5 días de etapas en el paisaje típico de Andalucía.

Tras recorrer la Provincia de Cádiz, descubrirás la Provincia de Sevilla donde te ofreceremos lo mejor de las pistas que ofrece la región, aptas para rally raids, con especiales de 200 a 300 km diarios.

El vivac permanecerá en un punto fijo durante todo el rally en el Gran Hipódromo de Andalucía y cada etapa se desarrollará en bucle: salida y llegada en el Hipódromo.

Además de las pocas flechas y cintas colocadas en el recorrido, se le entregará un road-book a color. Será en formato electrónico para todos los competidores Auto y SSV FIA y Open.

Cada competidor irá equipado con un GPS y un Iritrack, excepto la categoría Moto Rally3 que contará con una baliza Smalltrack. Este equipo de seguridad nos permitirá conocer la posición de todos los vehículos en todo momento y nos permitirá seguir los resultados en directo a lo largo de las etapas. Este equipo debe reservarse con nuestros proveedores de servicios a través del enlace que encontrará en la sección «Competidores», Alquiler de equipos de seguridad.

El Rally de Andalucía 2022 se beneficiará del Sello “Road To Dakar”. Los competidores interesados ​​deben inscribirse en la categoría “Road To Dakar” (consulte la pestaña “Etiqueta Road To Dakar” para conocer las condiciones). Los participantes afectados por el Road To Dakar son los pilotos Novatos en la categoría Rally2 que nunca han participado en el Dakar y que han participado en el Rallye du Maroc 2022. Así como las tripulaciones en la categoría T4 que nunca han participado en el Dakar . ¡Están en juego las inscripciones gratuitas para el Dakar 2023