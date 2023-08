¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar una bicicleta?

Andar en bicicleta es una excelente manera de recorrer la ciudad y pasar de largo el tráfico en horas complicadas; a la vez que hacemos ejercicio y hacemos un aporte al cuidado del medioambiente evitando la consumición de combustibles, la emisión de gases de efecto invernadero y la producción de ruido propia de los vehículos motorizados.

Hay bicicletas económicas que nos pueden ser realmente útiles para movernos de un punto a otro de la ciudad, sin embargo, si quieres darle un uso más particular o intenso, quizás debas tener en cuenta algunos factores extras.

También hablaremos de algunos accesorios que te pueden ser útiles, y otros que resultan indispensables como el clásico candado para bicicleta que nos ayudará a dejarla segura estemos donde estemos.

Considera que uso le darás

A la hora de ir a locales de venta de bicicletas nos encontraremos con una gran variedad de modelos y tipos de bicicletas, destinados a usos específicos.

Las mountain bikes son las más versátiles, están pensadas para transitar terrenos complicados, hechas con materiales fuertes que pueden tolerar estas exigencias. Las hay con cuadros de distintos materiales, y distintas cantidades de cambios y tipos de discos y suspensiones. La realidad es que si no queremos usarlas específicamente con fines deportivos, podemos conseguir este tipo de bicicletas en promoción a un precio accesible considerando su calidad.; y su uso no se reduce solo al asfalto, si no que también podemos utilizarlas en terrenos más complicados de tierra o arena; y nos permite descender y ascender senderos tranquilamente.

Por otro lado, existen modelos exclusivamente pensados para el uso deportivo en cuanto a rendimiento, que se caracterizan por ser livianos y aerodinámicos, pero también sensibles. Estas son las bicicletas de triatlón y ruta, no es recomendable usarlas en terrenos irregulares o con pozos, no son recomendables para ir al trabajo por ejemplo.

Y luego, para el uso exclusivamente urbano podemos encontrar una gran variedad de modelos de bicicletas económicas con características de lo más variables que tienen varios usos. Estás se catalogan como bicicletas de paseo o urbanas.

También podemos optar por una bicicleta plegable. Estas no son particularmente buenas para hacer largos recorridos, pero sí pueden ser de gran utilidad si vamos a realizar una parte de nuestro camino en medios de transporte públicos. Al ser plegables, las podemos llevar con mayor facilidad de un punto a otro sin necesidad de ir andando.

Si compras este tipo de bicicletas quizás puedas prescindir del uso de candados de seguridad ya que podemos guardarla con mayor facilidad en cualquier espacio cerrado, aunque es una buena idea llevar uno siempre por si debemos dejar la bicicleta estacionada en la calle.

En este sentido, si transitamos lugares tranquilos, quizás los candados pequeños sean suficiente para asegurarla por unas horas, además de ser más prácticos y sencillos de transportar.

No obstante, si eres todo terreno y recorres todo tipo de zonas, o bien vas a optar por un modelo algo costoso, existen candados de bicicletas que ofrecen una mayor seguridad, aunque también son más grandes y puede resultar más molestos a la hora de transportarlos.

Lo que no cabe duda es que los candados bicicleta son realmente útiles y necesarios para proteger nuestra bicicleta a la hora de dejarla en lugares públicos.

Arreglos y mantenimiento

A la hora de adquirir una bicicleta, no solo debemos tener en cuenta sus aspectos técnicos y el presupuesto que destinaremos a esto, si no también los gastos que conlleva mantenerla en buenas condiciones.

De más está aclarar que el mantenimiento de bicicletas es mucho más económico que el de vehículos motorizados, no solo por el hecho de no gastar en combustible, sino también dado que los posibles arreglos son también más accesibles.

Además, el funcionamiento de las mismas es bastante sencillo y por ende, puedes aprender fácilmente a mantenerla y hacer arreglos por ti mismo. Si inviertes en herramientas para bicicletas y le dedicas tiempo al aprendizaje, la vas a poder mantener con muy poco dinero.

Hay elementos que no pueden faltar en ningún kit de herramientas para bicicleta. Uno de ellos es la bomba de aire (ya sea manual o de piso) que te ayudará a mantener la presión adecuada en los neumáticos, si tiene manómetro te permitirá medir con mayor exactitud. Es recomendable revisar la presión aproximadamente cada dos semanas.

Esto es importante no solo porque si la presión está baja pedalear implicará un mayor esfuerzo, si no también para mantener la calidad de los neumáticos y que estos duren más tiempo.

Y un tip que te puede ser útil: el neumático trasero debe aguantar más peso, por lo que es recomendable que tenga más presión.

También puedes adquirir un kit herramientas bicicletas preparado para ajustar a la perfección todas las tuercas y tornillos que mantienen a las piezas de la bicicleta unidas.

Tener este tipo de herramientas bicicleta siempre a mano ayudará a evitar desgastes en las piezas, pero también es esencial para evitar situaciones peligrosas. Claramente no es deseable que se suelte alguna tuerca en el medio de un recorrido.

Puede resultar útil hacer una revisión rápida todas las semanas, poniendo levemente la bicicleta a rebotar en el suelo y prestando atención por si hay algún tornillo suelto.

En el manual del fabricante podrás encontrar las especificaciones de torque relativas a tu bicicleta, es importante atender a estas ya que un apriete excesivo no es positivo.

Revisar los frenos utilizando las palancas y revisando las pastillas de freno también es esencial para tu seguridad. Es importante mantener limpia la bicicleta y bien lubricadas las partes necesarias como el tren de transmisión, es decir la cadena, los platos, los tensores, el descarrilador y la pacha).