El fin de semana de día de madres, se corrió en Italia la primera fecha de la copa Aprilia. Un campeonato donde Pablo Echeverry, piloto colombiano, vuelve por segundo año consecutivo. Para alegría de quienes seguimos la carrera de este joven piloto, nos dio de regalo un podio colombiano en Vallelunga.

Así nos describe el mismo pablo lo hecho en el fin de semana del 6 al 8 de mayo en tierras italianas. Por cierto justamente en estas fechas Pablo celebró su cumpleaños número 20.

Esta es pues la crónica de lo vivido por Pablo, en la primera fecha del campeonato monomarca.

Nueva temporada en la Copa Aprilia

Este fin de semana comenzaba la temporada con la primera carrera de la Copa Aprilia Rs660 en el autódromo de Vallelunga (Roma) en el CIV (Campeonato italiano de velocidad)

Durante el jueves y el viernes, en los entrenamientos libres, la pista estaba en condiciones muy complicadas ya que en varias sesiones nos tocó en lluvia, otras con la pista húmeda y solo una en seco. A pesar de las condiciones de la pista y sin importar como estuviese el asfalto, siempre me mostré rápido y entre los mejores. Algo que me dejaba muy motivado de cara a la clasificación del sábado.

A luchar contra el crono

El sábado teníamos 2 clasificaciones, la primera a las 12:00 y la segunda a las 18:15. Era un día bastante largo y con tan sólo 2 salidas a pista, las 2 para clasificar.







Sabíamos que teníamos que hacer el tiempo en la primera sesión ya que según la previsión meteorológica, en la tarde llovería, así que el tiempo que nos iba a definir la salida de cara al domingo sería el de la mañana.

Solo podemos expresar felicidad con el Podio colombiano en Vallelunga

En la primera sesión siempre me mantuve entre los 5 primeros, subiendo o bajando posiciones. En el último giro bajé a la 7° posición pero en esa vuelta bajé en un segundo mi mejor tiempo y me valió para colocarme de 5° en esa sesión.

Estaba contento aunque no satisfecho del todo, aún así, me había quedado a 0.7 del primero, yendo totalmente solo, sin succión, en un circuito donde el primer y segundo sector es muy rápido de recta larga y la succión es importante, eso quería decir que si la carrera era en grupo, no iba a tener problema por mantenerme con los de punta.

En la segunda sesión se cumplió la previsión y empezó a chispear, salimos a rodar pero era imposible bajar los tiempos, así que la cosa iba a quedar según los tiempos de la mañana y yo partiría el domingo desde la P5.

Llegó la hora

Por fin llegó el día de la primera carrera del año, estaba muy nervioso pero ansioso. La carrera era a las 11:25, así que no era muy tarde.

En el momento de la arrancada, no tuve una buena salida, lo cual me dejó en la P7. Rápidamente me volví a colocar P5 pero el grupo de los 4 primeros se me había alejado mucho, así me sacaron una distancia de más de 2.5 segundos.

Parecía imposible de remontar pero a falta de 5 vueltas para el final, comencé a subir el ritmo e incluso hacer la vuelta rápida de carrera y eso me permitió contactar con el grupo. Sin pensarlo adelanté al 4° y medio circuito después ya estaba 3°.

En la penúltima vuelta luché por la segunda posición pero casi finalizando la vuelta, la moto me hizo un intento de high side y perdí mucho tiempo con el primero y el segundo.

Finalmente y después de una lucha en la última vuelta pude mantenerme en el podium y comenzar la temporada con el pie derecho consiguiendo una P3.

Podio colombiano en Vallelunga, con Pablo Echeverry en el tercer lugar de la Copa Aprilia

Para mi es muy importante comenzar el año con pódium porque demuestra mi candidatura al título.

La siguiente carrera es el 18 y 19 de Junio en el circuito de Mugello. Esta vez será carrera doble (carrera el sábado y el domingo) y esperamos repetir con un pódium pero esperamos que esta vez sea con victoria!!

Quiero agradecer a mis patrocinadores:

ADT MOTOWEAR

FEDEMOTO

MINISTERIO DEL DEPORTE

PROGRAMA COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS

INDUCASCOS

SHAFT HELMETS

SOM CROSSFIT

LA REVISTA DE MOTOS

DETALLES AMIGO FIEL

RESTAURANTE LA GRAN FONDA PALMA