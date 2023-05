Pirelli llantas para todos

En el mundo de las motos, cada parte es vital para disfrutar de una buena aventura o una simple rodada de casa al trabajo. No podemos ir sin luces, aun cuando algunos así pretenden hacerlo, no podemos ir sin llantas, pues no habría rodada. Por ello hablamos con los representantes para Colombia de Pirelli y nos contaron que en su portafolio hay llantas para todos los gustos y usos.

Pirelli y las deportivas

Para algunos de ustedes no es noticia, saber que Pirelli tiene sus llantas en el Mundial de Superbike como proveedor oficial. De allí han salido grandes desarrollos que hoy ruedan por las calles de la mano de las grandes deportivas. Marcas como Kawasaki y BMW las usan de serie en algunos de sus modelos.

La Kawasaki Z H2 es una de esas máquinas súper poderosas que llevan puestas las llantas Pirelli Diablo Rossi III como equipamiento de fábrica. Es más, la llanta delantera de ese modelo en especial (K) ha sido diseñada especialmente con los ingenieros de la marca de llantas, para cumplir con las demandas de agilidad y manejo que exige esa moto en particular. En cuanto a la llanta trasera de esta deportiva (D) se debe enfocar en gestionar la potencia de la moto y asegurar la estabilidad y tracción de la misma, no solo es caucho y listo!!!

Diablo y lo que significa

Para los que entienden un poco del tema, la marca Diablo en llantas, es sinónimo de gomas deportivas y si vamos al conjunto Diablo Rosso, pensamos en las más altas prestaciones en carretera y pista. Estas son las llantas que la mayoría de los «mortales» podríamos exprimir a fondo, pues no todos estamos listos para dar gas en un circuito, aún cuando algunos se confunden y lo hacen en las calles, pero dejemos de lado a los que tienen problemas cognitivos y sigamos con nuestra historia.

Pero lo mejor de todo esto es que Pirelli trae al mercado nacional referencias Diablo Rosso para mediano y bajo cilindraje y es allí donde muchos podrán interesarse en el tema, pues una buenas llantas son la diferencia entre disfrutar o padecer la moto.

Es hora de la aventura

Si lo que buscas es llantas para tu moto de aventura, Pirelli también tiene algo para la moto, se trata de las Scorpion Rally STR. Esta llanta está enfocada al enduro on/off y de uso dual por así decirlo. El caucho tiene tacos, que permiten un mejor agarre en diferentes terrenos y condiciones del clima, ya sea mojado o seco.