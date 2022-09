Así como lo ven, Danilo Petrucci correrá con Suzuki en el Gran Premio de Buriram, en Tailandia. En reemplazo de Joan Mir, quien aún no está listo para volver a la acción.

Danilo Petrucci acaba de terminar su temporada con Ducati en el campeonato Motoamerica, de Estados Unidos y ya está de regreso a las pistas. No sabíamos que Danilo correría en MotoGP, pues en el cierre de temporada no hizo ningún comentario al respecto.

Hoy la fábrica japonesa, nos ha hecho llegar un comunicado de prensa en el que informa que Danilo correrá con Suzuki en reemplazo del lesionado Mir.

Así pues veremos este fin de semana al italiano sobre la GSX-RR, pero con el número 9.

Petrucci tiene en su haber 10 podios en MotoGP incluyendo dos victorias en la categoría reina de la velocidad mundial.

Pues luego de correr con Ducati y KTM, el piloto italiano no dejará de largo la oportunidad de subir a la Suzuki, moto que no veremos más en MotoGP, a partir del mes de noviembre.

Según dijo su compañero temporal de boxes, Alex Rins, volver a Buriram es increíble por la cantidad de fanáticos.

Por su parte Danilo aseguró:

No hace falta decir que estoy muy feliz por la oportunidad de correr en Tailandia con el equipo Suzuki Ecstar. Quiero agradecer al equipo por darme esta fantástica oportunidad. También quiero agradecer a Ducati y a la gerencia actual de mi equipo por permitirme tomar este viaje suplente. Tengo mucha curiosidad por subirme a la GSX-RR y probarla, parece muy rápida y sabemos que es una máquina ganadora. También estoy ansioso por trabajar con el equipo de Suzuki, que conozco desde hace mucho tiempo y tenemos una relación maravillosa. Sé que no será fácil, así que no tengo ninguna expectativa sobre la experiencia, solo quiero disfrutarla. ¡También estoy emocionado de ser uno de los pocos pilotos en la historia que salta de una máquina MotoGP a una moto Dakar, una Superbike y luego otra MotoGP de fábrica!