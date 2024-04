Perdidos por el Sur – Hero Xpulse 200

Hay oportunidades que solo aparecen una vez en la vida, las tomas o las dejas.

Perdidos por el Sur

Nosotros, esta vez, no pudimos negarnos. Es más, ni siquiera lo pensamos para decidir comprar dos Hero Xpulse 200 que una pareja de alemanes acababan de estrenar en Colombia y a quienes conocimos por pura casualidad cuando llegaban al país a iniciar un viaje en Suramérica.

Ese día en que nos presentaron con Alexandra y Lars a inicios de noviembre de 2023, mi primer pregunta después del saludo fue: ¿Cuál es su plan de viaje? Y la respuesta fue: el 11 de febrero debemos estar tomando un avión en Santiago de Chile hacia Alemania. Mientras tanto rodar sin plan durante tres meses. Y entonces mi segunda pregunta fue: y qué pasará con sus motos. A lo que ellos contestaron, con cara de incertidumbre, de alguna manera debemos venderlas allí. 2 segundos más tarde y sin pensar les dije, las motos son mías. Si llegamos a un acuerdo de precio yo viajo con Angela por ellas a Santiago.

La ruta comenzó en avión, algo poco usual para estos dos viajeros

Y así fue como para el 5 de febrero estábamos tomando un avión hacia la capital chilena. Y un par de días después teníamos las motos con todo nuestro equipaje encima, incluyendo todo el equipo de camping para empezar una ruta de varios meses, sin planes rígidos, más allá de volver a la Patagonia, hacer la Carretera Austral Chilena, tratar de volver al Fitz Roy en Chaltén, Argentina y luego, cuando el frío al sur ya fuera mucho, apuntar al norte para hacer una ruta bien divertida, lejos de las rutas principales y de las grandes ciudades, con buena dosis de off-road hacia Colombia.

Conociendo algo de Santiago con Lars y Alexandra, la pareja de alemanes a quienes les compramos las Xpulse.

Algo muy importante era tratar de ir lo más livianos posible, por ello nos gustó la Hero Xpulse, que además de un peso muy manejable también nos daba la posibilidad de buscar rutas difíciles. Era una moto a la que ya le veníamos echando el ojo hace tiempo para un próximo viaje y por lo visto los astros se nos habían alineado de manera perfecta.

Para nuestro equipaje optamos por un set de maletas impermeables de FP que han sido todo un acierto.

Esta misma premisa de ir ligeros de peso tenía que cumplirla el equipaje, además debía ser muy adaptable a unas motos que íbamos a recibir de otros y por ello optamos por un arreglo de dos drybags de FP, 35 y 30 litros, mas una mochila impermeable de 25 litros, también del catálogo de FP, que nos serviría mucho en las caminadas que nos estábamos soñando. Así logramos un equipaje, que además de liviano resultó fácil de amarrar, totalmente impermeable y que en terrenos malos se comporta de maravilla, sin generar ruidos ni vibraciones destructivas. También es un equipo que puede estar a la intemperie siempre que acampamos y del que poco nos debemos preocupar.

Nos soñábamos haciendo camping en este viaje y eso ha sido una constante desde el inicio.

Los primeros días de viaje fueron un poco extraños, no es lo mismo salir desde la casa con tu moto que ya conoces y has preparado, que subirte a una moto desconocida en otro país, pero afortunadamente las Xpulse nos lo pusieron fácil, siendo de esa clase de moto en la que uno se siente a gusto muy rápido, suaves, cómodas y bastante fáciles de llevar, sin embargo salimos directo a buscar un lugar donde revisar bien nuestras nuevas compañeras de ruta, instalar nuevas cadenas, piñones, revisar frenos, aceites, filtros, etc. Y de paso a volver a ver a un grupo de amigos que conocimos en un viaje anterior y que deseamos volver a ver. Ahí realmente empezaría nuestro viaje, pero eso se los contáramos en una próxima entrega. Mientras tanto los invitamos a seguir nuestras aventuras en @revistademotos

Perdidos por el Sur, es una nueva aventura, donde Ángela y Juan recorrerán nuevos lugares

Y tan pronto pudimos arrancar con las motos nos fuimos a ver a nuestros amigos de Constitución y habrán más paradas de ese tipo en lo que sigue de ruta. Al igual que las paradas en lugares tranquilos a la orilla del camino para disfrutar un café o algo de comer.

Este artículo corresponde a la edición impresa de la Revista De Motos #172