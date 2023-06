Nuevo top 5 para David Alonso

Un nuevo reto ha concluido para David Alonso, con un nuevo top 5 en el Mundial de Velocidad. La más reciente cita fue en Alemania, allí Alonso demostró que nos dará muchas alegrías en este 2023 y que está listo para un nuevo podio.

Con cambios de clima comenzó el fin de semana en tierras germanas, la lluvia se hizo presente el día viernes en los entrenos de la tarde, lo que le permitió al representante de Colombia rodar con piso mojado y tener opciones en caso de que la lluvia volviera sábado o domingo.

La largada para el piloto del Aspar, fue desde el puesto número 15, y como de costumbre el piloto #80 hizo una muy buena salida quedando pronto en el top 10.

Poco a poco se unió al grupo de cabeza y tras una intensa carrera donde Ayumu Sasaki había dominado, casi, de principio a fin, Deniz Öncu, lo superó a una curva de la recta final. Así la terna fue completada por Daniel Holgado y en el quinto puesto terminó Alonso, un nuevo Top 5 para él.

Con este resultado Öncu, logra su primera victoria mundialista. Recordemos que lo había intentado, pero sin llegar a concretarlo.

Al final de la cita alemana, David se queda con puntos que lo mantienen en el séptimo lugar, en una tabla general liderada por Holgado.

Ahora sigue una nueva carrera, esta vez en Los Países Bajos, en la pista de Assen. Veremos cómo se le da a David esta nueva carrera, en la que seguramente no pondrá de nuevo a soñar con podio.

Arrancábamos desde una posición difícil de la parrilla, pero hemos hecho una gran carrera. He tenido una salida increíble, pero me ha faltado adelantar a un piloto más para poder llegar al grupo delantero. Me he quedado peleando en el tercer grupo y he tratado de liderarlo para ver hasta dónde podía llegar. Me he sentido bien y hemos recortado dos segundos a los pilotos que estaban peleando por la tercera posición, Holgado y Ortolá. Al final he conseguido terminar el primero de mi grupo y estoy muy contento por esta quinta posición