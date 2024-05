Nuevo sistema de embrague asistido BMW ASA

La marca alemana se une a los embragues automáticos.

Parece que el tema del embrague asistido es una bola de nieve que no para y crece rápidamente al pasar los días, evidencia de ello han sido los trabajas de Honda con su sistema DCT y el reciente E-Clutch; Yamaha también ha anunciado que se encuentra trabajando en un sistema similar y ahora el turno es para el coloso europeo que presenta su novedoso sistema ASA (Automated Shift Assistant) o lo que al castellano traduce como ‘Asistente de cambio automatizado’ y a continuación, te contamos en detalle.

Así luce el sistema BMW ASA, es decir el embrague asistido con el que la marca alemana dotará algunos de sus modelos

Adiós a la leva de embrague

A diferencia del sistema E-Cluth de Honda, los alemanes eliminaron por completo la leva de embrague, por lo cual la acción se encomienda al sistema ASA totalmente, pero el usuario puede elegir a voluntad si así lo desea, el cambio deseado usando normalmente el pedal de cambio. El sistema de BMW emplea 2 servomotores para gestionar el accionamiento del embrague, donde el procedimiento toma mediciones en milésimas de segundo de la apertura del acelerador, velocidad de la moto, inclinación, posición según el sistema de medición inercial y accionamiento del freno.

BMW R1300GS el conejillo de indias para el embrague asistido

La unidad para probar este desarrollo fue la imponente R1300GS, la punta de lanza de los bávaros, la cual porta el icónico motor Boxer de 2 cilindros que tanto ha hecho famosa a BMW en la historia de las 2 ruedas, por ello la marca anunció que esta será la primera de sus motocicletas en tener opcional el embrague asistido ASA, y que a futuro piensan implementarlo en otros modelos que usen el motor Bóxer y más adelante en motores como el F o el K.

Ella será la portadora inicial del embrague asistido de BMW Motorrad

Durante las pruebas realizadas con la R1300GS, el ASA demostró ser totalmente funcional tanto en el asfalto y especialmente en el destapado, pues éste terreno es el talón de Aquiles para los sistemas autónomos debido al tacto y precisión del embrague que se debe tener al conducir por éste tipo de superficies complicadas, aún así, demostró ser altamente eficiente.

Modos D y M

El ASA de BMW ofrece 2 alternativas de conducción a sus usuarios: El modo ‘D’ (Drive) al igual que en los automóviles es un modo totalmente automático, donde el piloto solo se debe preocupar por acelerar o frenar. El modo ‘M’ (Manual) brinda la posibilidad al piloto de elegir la marcha deseada a voluntad para una conducción algo más alegre, eso sí, el sistema no le permite cometer errores al piloto, ya que en caso de querer bajar o subir marchas abrupta o inadecuadamente, el sistema ASA no lo permitirá para proteger la transmisión de la moto, algo muy común en los sistemas automáticos de los vehículos de 4 ruedas. El BMW ASA incrementa el peso de la motocicleta en aproximadamente 2 kilogramos y aunque el sistema (que recordamos es opcional) aún no está a la venta, la marca adelantó que el valor para equipar el embrague electrónico en la BMW R1300GS rondará los 1000 euros.

¿Por qué ésta tendencia de automatizar los cambios en las motocicletas?

Son muchos los motivos por los cuales las marcas están trabajando en éstos sistemas autónomos, pero principalmente se apoyan en el rendimiento y la seguridad, por ejemplo, cuando Honda presentó al mundo el sistema DCT, demostró que la motocicleta ofrecía más seguridad en la vía y que las pérdidas de potencia entre cambio y cambio quedaban prácticamente eliminadas, ofreciendo una entrega más lineal. El tema de facilidad en la conducción también es uno de los puntos inspiradores para la adaptación de éste sistema, lo cual es algo que los más puristas o ‘vieja escuela’ no vean con buenos ojos, pero esa es la tendencia; Afortunadamente las marcas ofrecen estos sistemas como opcionales, dejando espacio para que los amantes del cambio mecánico se sigan divirtiendo gestionando el embrague.

Sebastián Zamora