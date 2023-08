Nuevo sistema de altura activa

Para la Triumph Tiger 1200.

Triumph se ha caracterizado por escuchar las necesidades de sus clientes y sus potenciales compradores, por esto, decidieron instalar en su buque aventurero, la Tiger 1200, un nuevo sistema de altura adaptativo para bajas velocidades.

Como es bien sabido, estar a bordo de una maxitrail de unos 235 kg no es tan sencillo como parece, más si se es una persona de estatura un poco por debajo del promedio y sumando si vamos con compañero a bordo y full equipaje; En el momento que más se suele “Sufrir” es al maniobrar a bajas velocidades o en parado, no solo por el peso, sino también por la gran altura de la moto. Triumph decidió ayudar a sus pilotos y ha creado una actualización para la Tiger 1200 en sus versiones Rally y GT; Las Tiger 1200 ya cuentan con un sistema semi adaptativo en sus suspensiones SHOWA pero el plus que le han entregado es que al oprimir el botón HOME en el comando izquierdo por un segundo, cuando se va a baja velocidad o cuando se está en parado, el sistema ajusta la precarga del monoshock trasero, de esta manera se reduce la altura del asiento hasta 20 mm facilitando al piloto tocar el suelo con el pie y reduciendo el centro de masas para maniobrar mucho mejor a baja velocidad.

A veces disfrutar o no de una moto, puede ser cuestión de altura y Triumph lo sabe

La variación de la altura del asiento dependerá del peso del piloto y si va con pasajero o maletas, éstos datos los censa automáticamente el sistema para decidir cuánto deberá bajar en total, al mismo tiempo censa la velocidad para establecer si se cumple con el parámetro mínimo para activarse.

En la configuración estándar, las versiones GT varían la altura entre 850 mm y 870 mm; Mientras que en las versiones Rally la variación es entre 875 mm y 895 mm. Con la nueva actualización, ambas versiones contarán con un nuevo ajuste de entre 830 mm y 855 mm.

Ésta nueva configuración facilita a los usuarios el dominio sobre la moto en momentos más pausados, como transitar entre el tráfico o aparcar, brindando a la Tiger 1200 mucha más polivalencia y disfrute.

Sebastián Zamora