Nueva Shotgun 650 Royal Enfield

Desde el Motoverso de Royal Enfield se presentó hace poco la nueva Shotgun 650, para sumarse a la gran familia de la marca.

Se trata de una moto que mezcla muchos estilos, sin poder decir cuál es en realidad. Tal como dijo el SEO de la compañía en la presentación por YouTube:

Es nada, pero al mismo tiempo es todo, no es una cruiser, no es una bobber, no es una roadster, pero es adorable.