Nueva CFMoto 150 SC

La fábrica de Hangzhou busca cubrir todos los segmentos y no quiere dejar hueco en su portafolio, por eso ahora presentan la CFMoto 150 SC un scooter deportivo que busca competir con grandes unidades en el segmento como lo son la Nmax de Yamaha y la PCX de Honda, ofreciendo ese toque diferenciador que la marca ha venido compartiendo en sus diversos modelos.

Dinámica

La marca china haciendo buen provecho de su centro de desarrollo y diseño en europa ha concebido la nueva 150 SC con unas líneas muy pulcras y con un estilo acorde a su segmento y a las tendencias actuales, con una estética juvenil que denota deportividad junto a elegancia, el scooter chino se percibe de mayor tamaño, con tecnología 100% LED en su iluminación, unas tapas en el carenado frontal a similitud de alerones y una parte trasera afilada.

El propulsor es un monocilíndrico refrigerado por agua e inducción de aire forzado de 149 CC que genera 14 caballos de potencia a las 8250 RPM y un par motor de 14.2 Nm a 6500 RPM. El sistema de inyección electrónica está gestionado por Bosch para ofrecer una óptima respuesta del acelerador bajo cualquier momento de la conducción.

En cuanto a parte ciclo, porta un chasis tubular de alta resistencia torsional para garantizar dinamismo en la conducción tanto al arrancar como al encarar curvas. Tiene frenos ABS de doble canal también gestionados por Bosch con asistente de frenada combinada.

Equipamiento y capacidad de carga

La CFMoto 150 SC como buen scooter ofrece alta polivalencia para el uso en el día a día, iniciando por una capacidad bajo el asiento de 30 litros, asiento que es de una sola pieza de doble nivel con un alto confort para minimizar la fatiga en ambos ocupantes, en la parte frontal cuenta con compartimientos de carga que incluyen puertos de carga para dispositivos, la capacidad de carga en la 150 SC puede ser aumentada mucho más ya que se le puede instalar un top case original de la marca con capacidad de 34 litros. La pantalla TFT como ya es costumbre en CFMoto destaca por ser muy completa y estética, permitiendo a los usuarios tener conectividad con sus dispositivos y el máximo detalle de la 150 SC junto a la gestión de llamadas, música, entre otros.

Por el momento en China y parte de Asia

La nueva CFMoto 150 SC iniciará su venta en China y algunos países de Asia, no está planeada por el momento para ingresar al mercado europeo pues su cilindrada no se lo permite y CFMoto no se ha pronunciado con respecto a una unidad 125 CC y la marca ya se ha ganado muy buenos adeptos en el viejo continente que la esperan con ansias. La 150 SC nace en 4 opciones de color: Space Silver, Solar Silver, Storm Grey y Gem Black.

Sebastián Zamora