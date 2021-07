NKD LED 125 ilumina tu camino

No me digan que los seguidores de la AKT NKD no estaban pidiendo a gritos las luces LED en la moto más vendida de la ensambladora Antioqueña. Pues bien el deseo se les ha hecho realidad. Llega al mercado la versión NKD LED 125.

Luego de años de ir mejorando versión tras versión de la moto más reconocida de AKT, ahora le tocó el turno al sistema de iluminación. Con una farola halógena multifocal y franja LED, la NKD será más visible, además de brindar mejor iluminación en todo momento.

Pero los cambios también incluyen protectores de tanque laterales, posapies más anchos y nuevo compuesto en el caucho de las llantas Kontrol. También hay que sumarle manillares nuevos con un material más blando, pero con mejor agarre.

Para nadie es un misterio que la AKT NKD es una moto que ha llegado al mercado para quedarse, pero también para adaptarse a las necesidades de los motociclistas, que buscan en ella un medio de transporte económico y una herramienta de trabajo.

Las llantas de la marca Kontrol, ahora brindan un mejor agarre

La NKD es una referencia que ha acompañado a los colombianos por más de 17 años, es una moto muy querida, las cifras lo demuestran, a pesar de ello, siempre queremos ofrecer a nuestros clientes vehículos modernos y que estén a la vanguardia de lo que necesitan los pilotos. Con la NKD LED 125 combinamos la tradición y respaldo característicos de las NKD con diseños modernos y sofisticados, que brindan el balance ideal entre tecnología, calidad e innovación” comenta Jorge Enrique Herrera, Director Comercial de AKT.

Con nuevos detalles la AKT NKD LED 125, sigue vigente en el mercado Colombiano.



Así que si ese cambio te convence y ahora quieres comprar una NKD LED 125, puedes ir a una de las 430 tiendas que AKT tiene en Colombia para verla y llevarte la tuya. También puedes adquirirla a través de la tienda virtual. El precio de introducción es de $3.990.000 los colores disponibles son blanco, negro brillante o mate y rojo mate. También hay una versión especial cuyo valor es de $4.390.000

22 total views, 22 views today