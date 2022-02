Nicolás Robledo, piloto colombiano de cuatrimotos y motonáutica, ahora sigue adelante con proyectos para este 2022 y estos son los nuevos planes para el Equipo Colombia, en los que veremos a Nicolás y Maria rumbo al SARR 2022.

SARR, South American Rally Race, es un campeonato sudamericano muy interesante para entrenar y aprender sobre la marcha.

Maria Adelaida Uribe, posa en esta foto con el Equipo Colombia, antes de su partida al Dakar 2022.

Tercera edición del SARR

Del 15 al 26 de febrero, serán 12 días donde los pilotos enfrentarán 9 etapas de carrera con una etapa maratón y un día de descanso. En esta tercera edición del South American Rally Race, el plan es correr en UTV con Maria Adelaida Uribe quien será la copiloto de Nicolás, para ello contarán con el apoyo de Fedeautos.

Serán cerca de 4000 kilómetros los que enfrentarán los equipos participantes en este desafío sudamericano.

Las etapas van de La Rioja donde partirá la carrera hasta Viedma en Río Negro donde concluye la competencia. El día de descanso será en las hermosas tierras de Mendoza.

Algunos de estos caminos son conocidos para Nicolás Robledo, pues fueron parte de los trazados del Rally Dakar cuando hizo su paso por sudamérica.

Se espera que la largada sea para 200 pilotos y habrá desde motos hasta UTV en competencia.

Este es el Can Am que llevará a Nicolás y Maria rumbo al SARR 2022

El vehículo

En esta oportunidad Nico y María Adelaida correrán con un Maverick X3 de Can Am, identificado con el # 257.

Este vehículo es de la serie side by side de Can Am. La evolución deportiva del Commander, el que fuera e primer lado a lado de del mercado.

Es un vehículo rápido y ágil, ideal para moverse entre la+os diferentes terrenos y trazados de estas exigentes competencias.

Con una suspensión semiactiva Smart-Shox, reacciona a la compresión y al rebote con gran velocidad, sin importar el terreno.

En cuanto a lo que vemos dentro del habitáculo, la comodidad prima, por los asientos y otras características de la gama top de la marca. Seguramente en el caso concreto del X3 de Robledo y Uribe, tendrán algunas adaptaciones tipo carrera para hacer la ruta más «placentera».

Su motor es un tres cilindros Rotax Turbo RR de 200 hp. Llantas de 32″ rines en aluminio fundido, entre otros.

Por ahora no sabemos el nombre con el que la dupla bautizará a su compañero de aventura, pero pronto los pondremos al tanto.

