Naon Zero One la eléctrica berlinesa

Desde Berlín llegan noticias de una nueva moto eléctricas se trata de Naon Zero One, una moto cuyo diseño no pasa desapercibido y más si tenemos en cuenta que puede llegar a darnos 280 km de autonomía.

Cada vez son más las ofertas del mercado en materia de movilidad sostenible, pero temas como la duración de la carga es uno de esos «pero» que siguen siendo una debilidad frente a sus similares de combustión.

Con este producto la marca alemana no solo ofrece movilidad amigable con el medio ambiente, también su construcción se hace a partir de materiales reciclables. Además el chasis está hecho a partir de aleaciones de aluminio de alta resistencia, lo que baja el peso y la hace mucho más ágil.

Diseño

Bajo su particular sillín, apto para dos personas, hay espacio para un casco jet o patrullero, así que la batería cambia de sitio, con respecto a la mayoría de scooters eléctricos y se ubica en el piso, bajo los pies, mejorando el centro de gravedad y el equilibrio.

Carga

Si de carga se trata el Zero-One cuenta con una batería extraíble que ofrece 2.4 kWh y así podemos disfrutar de 140 kilómetros de recorrido, como la moto puede incorporar una segunda batería, se lograría la autonomía de 280 km.

Son dos versiones las que podrán adquirir los interesados en este scooter, el ciclomotor L1e, que está limitado a un velocidad máxima de 45 km/h, lo que significa que muchos en Europa podrán conducirla son tener que usar una licencia de moto. La otra opción es más potente y su velocidad tope es de 100 km/h, para ella ya se requiere la licencia de moto.

Los dejamos con algunas fotos de este scooter y el enlace de la marca para que conozcan un poco más sobre el producto.

Su frontal transparente lo hace muy diferente a otros scooters

Puede que este pequeño guardabarro de la Naon Zero One, no sea el mejor a la hora de rodar en piso mojado