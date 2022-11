A pesar de que la feria de EICMA en Italia ya ha terminado, las novedades no se detienen y otra de las marcas locales ha sorprendido con una máquina descomunal en cuanto a diseño y desempeño, se trata de la nueva MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro. La actualización de la neo retro superveloce, esta vez portando el motor de la Brutale 1000RR, el motor con más potencia de la marca.

Si bien MV Agusta no participó de manera directa en la feria de Milán, eso no quiso decir que no estuvieran trabajando fuertemente en una nueva joya.

La Superveloce 1000 Serie Oro con su motor en línea de 4 cilindros y bodykit de fibra de carbón inspirado en la 500 GP Racer de 1972, es la cúspide del trabajo de los mecánicos y diseñadores de ‘Meccanica Verghera’ que ahora incorpora los populares alerones pero con ese estilo clásico que le da mucha elegancia.



El tetracilíndrico en línea entrega unos sorprendentes 209 bhp a 13.000 RPM con un peso muy ligero (no definido) gracias a los materiales en fibra de carbón.

Aunque la Superveloce 1000 Serie Oro parece una moto enfocada solamente al circuito, posee un kit electrónico de asistencias de alto nivel y configurable a gusto por el usuario en diversos modos para hacer uso de ella de manera segura en la calle o exprimir todo su potencial en pista. Según el fabricante puede entregar fácilmente los 320 km/h y sentirse estable y segura para seguir entregando un poco más.

Ya en el EICMA del 2021 vimos algunas de estas joyas, pero cada año se perfeccionan

Aún faltan unos datos más por entregar por parte de la marca, pero sin duda el mercado tiene una nueva joya en el segmento supersport.

El precio rondará los 45.000 euros y se fabricarán unas pocas unidades para dar ese valor agregado de exclusividad.

Cada detalle de la Superveloce 1000 Serie Oro la hacen lucir como toda una joya Llantas Pirelli, rines de aspas en un tono dorado, además de otros detalles similares, son el complemento para lograr ese toque exclusivo de la marca.