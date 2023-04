David Alonso y Ryusei Yamanaka tratarán de mejorar sus tiempos en el entrenamiento de mañana para acceder directamente a la Q2 en Estados Unidos. Recordemos que este fin de semana se corre el mundial de velocidad en Austin.

Los pilotos de Moto3 han arrancado motores con unas sesiones de entrenamientos libres en las que los seis primeros pilotos han rodado en menos de un segundo.

El primer día

Al igual que en Argentina, Ayumu Sasaki ha vuelto a dominar el primer día de acción tras parar el reloj en 2:16.306, solo una décima más rápido que el ganador del Gran Premio de las Américas en 2022, Jaume Masià, quien ocupa la segunda posición. Iván Ortolá ha firmado el tercer mejor registro de una jornada marcada por el viento y una ligera lluvia que ha caído sobre el trazado estadounidense.

David Alonso ha finalizado el primer día en Estados Unidos a las puertas de las posiciones provisionales de Q2. El piloto colombiano ha vuelto a adaptarse rápidamente a un circuito nuevo para él y ha firmado un tiempo de 2:18.000, a tan solo dieciséis milésimas de entrar entre los catorce mejores. Alonso se ha mostrado satisfecho con su primer día en Austin, pero tratará de mejorar su registro en el último entrenamiento libre. Su compañero en el Valresa GASGAS Aspar Ryusei Yamanaka ha completado unos entrenamientos en los que ha encontrado algunas dificultades para marcar un buen registro. El japonés ha acusado la dificultad del trazado estadounidense y buscará de mejorar su ritmo en el día de mañana.

Así comienza el Mundial de velocidad en Austin

15º David Alonso 2:18.000 (+1.694): «Para ser el primer día no ha estado nada mal. El circuito es complejo, no se parece en nada a otros en los que he rodado anteriormente. Se necesitan bastantes vueltas para comprenderlo porque tiene muchas curvas. Tendremos que trabajar duro en el último entrenamiento para llegar bien a la clasificación. Nos falta un poco de ritmo y trataremos de encontrarlo mañana».

20º Ryusei Yamanaka 2:18.386 (+2.080): «Este circuito me ha resultado complicado siempre que he rodado aquí. Sin embargo, hoy he encontrado cosas que me han gustado. He rodado cómodo, pero en el segundo entrenamiento no he podido hacer un buen registro porque la moto vibraba mucho. Ahora mismo estamos fuera de la Q2, trataremos de analizar qué necesitamos y buscaremos mejorar en el entrenamiento de mañana«.