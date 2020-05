El tema de la movilidad luego de la cuarentena, ha sido un aspecto fundamental en las reuniones gubernamentales, cómo va a ser la movilidad personal y con qué medios habrá menos riesgo.

Pues bien, hemos visto que las motos tomarán un papel protagónico en esta nueva etapa de la humanidad, pero no todos querrán tener una motocicleta, una patineta o bicicleta.

¿Cómo movernos?

Así pues van llegando propuestas que antes parecían descabelladas pero hoy pueden ser ideales para muchos usuarios del transporte público o incluso para aquellos que dejarán el carro en casa.

Allí es donde aparece Poimo, un prototipo de Vehículo de Movilidad Personal (VMP), que podría servir a muchos en caso de que pase las fases de prueba.

Él, fue presentado en el mes de agosto del año pasado, en una «feria de ciencia» de una universidad japonesa y hoy cobra relevancia por sus características.

Este podría ser el futuro de la movilidad

Se trata de una mezcla entre minimoto y patineta eléctrica inflable, sí como lo oyen, solo es sacarla de un bolso y poner en marcha el pequeño compresor y el Poimo se convierte en un vehículo personal.

Fue creado por un equipo de la universidad de Tokio y está fabricado en poliuretano termoplástico. El paquete completo pesa 7.8 kilos, mientras que la sola estructura que se infla es de tan solo 2.3 kilogramos.

Disfruten del video

Resumen del equipo de trabajo

Estructuras inflables suaves pero fuertes para una movilidad plegable y portátil Visualizamos la «movilidad suave», que es un nuevo tipo de movilidad personal hecha de materiales suaves, livianos e inflables. Un cuerpo blando permite interacciones de usuario más seguras con peatones y conductores; Las propiedades ligeras e inflables permiten a los usuarios transportarlo fácilmente como un «dispositivo portátil», desinflando, plegando y empacando, por ejemplo, en una mochila. Enfocados en la movilidad suave, realizamos un prototipo de «poimo» (portable and inflatable mobility). Para evaluar el Poimo, primero realizamos pruebas mecánicas para verificar que puede soportar el peso de un humano. También medimos el tiempo necesario para inflar / desinflar para demostrar su usabilidad. Finalmente, informamos sobre los resultados preliminares de viajar en él.

Aún está en fase de prueba, pero no va a ser raro seguir viendo este tipo de opciones de movilidad para quienes no quieren o no pueden usar una moto, como alternativa en sus desplazamientos personales.