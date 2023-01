Sin moto pa’ camellar, Mottora tú solución

En La Revista De Motos, los emprendedores han tenido su espacio en estas líneas. Hoy les vamos a hablar de una empresa que nació con una visión social, para ayudar con movilidad a los que no pueden tener su propia moto. Se trata de Mottora tú solución si buscas una herramienta de trabajo o un transporte individual.

El descubrimiento de Mottora

En una de nuestras visitas a Medellín pasamos por EV Motos, la vitrina del que fuera Gerente de AKT Motos, Enrique Vargas. Allí notamos unas NKD con un color totalmente diferente al que ofrece el catálogo de la ensambladora paisa. Nos llamó la atención y surgió la pregunta. ¿y esas motos?

Enrique nos contó que se trataba de una empresa que alquila motos para trabajo o transporte, pero no se trata del alquiler de días, como los carros que usamos en los viajes de placer. Eso despertó nuestra curiosidad y contactamos a la empresa.

Mottora tú solución

Así fue como hablamos con su propietario, Tomás Arango, quien además de crear este negocio, trabaja para una empresa de software automotriz, lo que combina con su rol de emprendedor.

Así que entrevistamos a Tomás y aquí están sus comentarios

¿De dónde surgió la idea?

La idea nace de una conversación con un amigo cercano que planteaba los sobrecostos en transporte que tenía para desplazar sus trabajadores entre sus dos sedes.

Vimos la demanda para una solución integral de transporte en empresas que actualmente no existía. Luego de analizar el mercado nos dimos cuenta que nuestro verdadero cliente no eran las empresas sino las personas. La desestructuración y la falta de acceso a créditos bancarios priva directamente a la gente de buscar oportunidades de trabajo en nuestro país. A esto se le suma la falta de seguro, tasa de hurto e informalidad en contratación y se obtiene un ciclo del cual las personas no se pueden librar. Ayudar a la gente a buscar oportunidades y salir de ese ciclo fue, es y será siempre la razón de existencia de esta empresa.

¿Por qué el nombre Mottora?

Aparte de Mottora también trabajo en una empresa internacional de software automotriz la cual me ha hecho crecer inmensamente como persona. Aprendí tener visión empresarial, a construir un equipo y a entender el concepto de responsabilidad compartida. Agradezco a cada uno de ellos por las enseñanzas, experiencias, regaños, logros y fracasos que hemos tenido durante los años.

En uno de los viajes por trabajo a Puerto Rico surgió el tan añorado nombre que buscábamos. Las motocicletas o motos en Puerto Rico se conocen vulgarmente como “motoras”, nombre que resuena en cada una de las canciones del popular genero del reggaetón. Para nosotros fue perfecto. Un nombre fácil de recordar, de decir, un nombre que se asocia con el producto que ofrecíamos y mejor aún, un nombre del pueblo para el pueblo.

¿Cuál es la finalidad y el objetivo de Mottora?

Mottora busca promover el impulso económico y social, brindando así accesibilidad a distintos medios de trabajo con el uso productivo de nuestras motocicletas. Como núcleo empresarial se tiene la generación de empleo de una manera justa y organizada.

¿Cómo hemos impactado la vida de las personas con el emprendimiento?

Mil mil gracias por hacer lo que están haciendo, que dios les bendiga su negocio”

Son palabras de una de nuestras clientas, quien por Mottora pudo acceder a un trabajo digno como repartidora en DiDi Food y generar ingresos para ella y su familia.

Este es uno de muchos mensajes que recibimos día tras día. Mensajes como estos nos recuerdan la importancia de lo que hacemos y nos impulsan a mejorar nuestro producto y empresa.

¿Por qué nos decidimos por esa moto?

Los números hablan por sí solos. La NKD125 fue la moto más vendida en Colombia durante varios años, adicionalmente necesitábamos una moto duradera, hecha para el trabajo y asequible para nuestros clientes. Tenemos una relación estrecha con distribuidores de la marca lo cual facilita la entrega, cumplimiento y reparación de nuestros vehículos, garantizando la satisfacción de nuestros clientes en cada etapa del proceso.

¿Cuántas motos tienen?

Estamos en constante crecimiento, con planes de aumento de flota mensual. Actualmente contamos con más de 30 motos disponibles para nuestros clientes.

¿Qué vale en promedio rentar una moto?

Tenemos planes desde los 15,000 pesos diarios que incluyen cubrimiento de seguro hasta dos mil millones de pesos en caso de accidentes, mantenimientos correctivos y preventivos, repuestos, cambios de llantas, lavadas entre muchas otras cosas.

Cuentas con el respaldo en atención 24/7 para cualquier problema que se llegue a presentar. GPS conectado al cuartel de la policía para tu seguridad y la nuestra.

¿Cómo rentar?

Rentar es muy fácil, los contactas a su línea de whatsapp, que compartimos más adelante. Preguntas por los planes de renting y eliges el más adecuado, luego firmas el contrato y tienes tu moto.

Por ahora Mottora sólo está en el Valle de Aburrá, se espera que pronto tengan una sede en Bogotá y más adelante en Barranquilla.

¿Cómo contactarlos?

Si te interesa el tema y quieres ser parte de la familia Mottora, aquí te dejamos las coordenadas para contactarlos: Whatsapp y correo electrónico: contacto@mottora.com.co

