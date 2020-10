Ahora en Medellín

No es ningún secreto que una de las mejores tiendas de accesorios, vestuario y equipamiento es Motos & Accesorios, que importa y comercializa en Colombia productos de excelentes marcas, con precios que resultan muy cercanos a los que vemos en tiendas en línea del exterior. La buena noticia es que ahora esta “juguetería” de adultos, abrió una vitrina en Medellín, exactamente en la avenida El Poblado con la calle 19 (loma de Televida), justo antes del semáforo en sentido Sur – Norte, con facilidad para estacionar y lo más importante, con todos los productos de su nutrido catálogo.

En la tienda de Motos y Accesorios en Medellín encontrarás todo lo que buscas para tu seguridad

Esta nueva vitrina, que sirve como sala de asesoría y ventas al público, también es el espacio de atención a los distribuidores de la marca, donde van a tener un lugar muy agradable para conocer todas las novedades que continuamente están llegando al país y empaparse de ellas.

A marcas reconocidas de accesorios como Givi, Puig, las botas TCX, los guantes Five y los cascos Airoh y MT, se suman también los intercomunicadores Interphone con variadas opciones, las protecciones Zandona, el vestuario de Richa y muchos más productos de alta calidad, que siempre ha sido lo que ha diferenciado a Motos & Accesorios en todos sus años de trayectoria.

Si quieren conocer más de esta tienda y sus productos los invitamos a visitar su página web: www.motosyaccesorios.com

Motos y Accesorios Medellín

Cra 43 A No 17-90

Pbx: 57-4-5576991

WhatsApp: +57-317 660 8387

Email: ventas2@motosyaccesorios.com

Horario de Atención al Cliente:

Lunes a Viernes de 9:00 am – 6:30 pm

Sábados de 9:00 am – 5:00 pm

Variedad de marcas para todos los gustos, encuentras en la vitrina de Motos y Accesorios