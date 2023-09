El futuro para Kawasaki

Sabemos que Kawasaki es mucho más que una fábrica de motocicletas, pues la marca tiene en su gran conglomerado ‘Heavy Industries’ todo un abanico de segmentos, como el aeronáutico, espacial, marítimo, entre otros. La marca de la River Mark sabe que el futuro no es solo eléctrico y ha patentado 2 nuevos propulsores de cara al futuro, y éstos son motores turbo de 6 cilindros.

Uno de ellos a gasolina y el otro impulsado por hidrógeno. Estos motores derivan de los avances, estudios y pruebas generados a partir del fabuloso motor súper cargado de 4 cilindros que porta la Kawasaki H2R, que ha sentado un precedente en cuanto a desempeño y calidad.

La idea de los motores turbo de 6 cilindros no es tan descabellada como parece

Ready to take off

¡Listos para despegar! Es importante mencionar que éstos nuevos motores serán implementados en la industria aeronáutica, pero esperen, no se desanimen, porque a partir de ahí Kawasaki estudiará en paralelo nuevos motores para motocicletas, aunque pueda que no conserven la configuración de 6 cilindros si servirán de plataforma para probar la tecnología turbo (recordemos que el motor H2 no es turboalimentado, si no sobrealimentado) lo que le permitiría a Kawasaki tener motores compactos, de buen desempeño y que cumplan los altos estándares de regulaciones medioambientales europeos y japoneses.

El programa tiene 2 fases: en 2024 inician las pruebas del prototipo de motor turbo de 6 cilindros a gasolina, éste ya cuenta con algunas cifras oficiales, el cubicaje es de 2070 CC con la capacidad de entregar una potencia de 380 caballos a 8500 RPM con posibilidad de operación hasta los 30.000 pies de altura (unos 9000 metros). Se busca que el motor sea certificado internacionalmente para 2030.

En cuanto al motor de hidrógeno, este inicia sus pruebas de prototipo en 2027 y será certificado en 2035. Durante estos periodos Kawasaki seguirá trabajando en paralelo en su motor de hidrógeno para moto.

Top Gun, Kawasaki y la GPZ900R

La relación entre aeronáutica, cine y motos de Kawasaki, la hemos visto en los films de “Top Gun” con la GPZ900R como protagonista en la cinta de 1986, y luego la Kawasaki H2R en la secuela de 2022. Kawasaki ya ha informado que en 2024 tiene pensado lanzar una nueva moto, bautizada informalmente como ‘GPZ900R Maverick’ pues Kawasaki ya registró varios nombres similares; Tendremos que esperar hasta el próximo año, o tal vez antes sí Kawasaki nos da un adelanto en la feria de Milán EICMA que se llevará a cabo en noviembre de éste 2023.

Sebastián Zamora