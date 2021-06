Un nuevo evento de la Copa Red Bull Rookies, tuvo lugar el fin de semana. Con un mix de emociones para Alonso en Alemania, donde se realizó la nueva cita del campeonato monomarca.

La clasificación no fue la mejor, pero eso no es un problema para Alonso, que pronto llega a las primeras posiciones para dar todo en la lucha por el podio.

Este fin de semana fue similar, pronto vimos al piloto de nacionalidad colombiana, llegando a la parte frontal de la carrera. Una vez allí pasó como en todas las competencias de la Red Bull, sobrepasos con cada curva, adelantamientos extremos y una que otra tocada entre pilotos.

Por fortuna esta vez la suerte acompañó al # 80 que cruzó primero por la línea de meta, en una exigente competencia donde no logró dejar atrás al grupo.

Estoy contento con la victoria en Alemania, en una carrera en grupo, y con el liderato de la Red Bull Rookies Cup. Me he adaptado bien al circuito de Sachsenring, donde he corrido por primera vez, y aunque salía séptimo me lo tomé con calma al principio. Esperé a las últimas vueltas para atacar y ponerme primero, sabía que bastaría con cerrar huecos en la última vuelta y así fue. La lástima fue la segunda carrera, pero me quedo con que iba rápido rodando en solitario y con que seguí aprendiendo.